このパフェが食べたくてバータイムに合わせて予定を組んじゃうまである治一郎の限定パフェ

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

「治一郎 KITTE丸の内店」のバータイム限定新作スイーツ

　飲み会のあとやお風呂上がりに食べるスイーツってどうして美味しいんでしょうか。「食べる時間じゃない！」と分かってるからでしょうか、罪深い味がしますよね。

　「治一郎 KITTE丸の内店」でバータイム限定で提供しているスイーツも言わずもがな。ミルフィーユにパフェにプディング、全種類制覇したくなります。

ビジュアルからして罪深い

　「治一郎 KITTE丸の内店」で、バータイム限定の新作スペシャルスイーツを販売中です。

ミルフィーユ・オフレーズ
￥1,800

「治一郎 KITTE丸の内店」の「ミルフィーユ・オフレーズ」

　バターを贅沢に使用したパイと濃厚なカスタード、なめらかなクリームシャンティのミルフィーユ。ベリーの艶やかな甘酸っぱさもたまりません。

パルフェ・ショコラ・オランジュ
￥2,000

「治一郎 KITTE丸の内店」の「パルフェ・ショコラ・オランジュ」

　ほんのりブラックペッパー香るチョコレートクリームと、爽やかなオレンジジュレと白ワインで香りづけしたコンポートの酸味が相性抜群。チョコレートのほろ苦さとオレンジの華やかな味わいが楽しめます。

プディング・オ・ポム
￥1,800

「治一郎 KITTE丸の内店」の「プディング・オ・ポム」

　リンゴ、カラメル、バニラアイスを一緒に食べればたちまちうっとり。リンゴのコンフィとクリーミーなアパレイユの組み合わせが最高です。

治一郎 KITTE丸の内店
住所：東京都千代田区丸の内2丁目7番2号JPタワー1階　治一郎
営業時間：11:00～21:00（LO20:30）
　cafe time：11:00～17:00
　bar time：17:00～21:00(LO20:30)
※年末年始は営業時間が異なる場合がございます。詳細は店舗にお問い合わせください。

文 / 風都ナツメ（LoveWalker編集部）

東北出身。
居酒屋や旅先では初めて見る郷土料理や海外メニューを頼みがち。

