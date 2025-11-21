このパフェが食べたくてバータイムに合わせて予定を組んじゃうまである治一郎の限定パフェ

飲み会のあとやお風呂上がりに食べるスイーツってどうして美味しいんでしょうか。「食べる時間じゃない！」と分かってるからでしょうか、罪深い味がしますよね。

「治一郎 KITTE丸の内店」でバータイム限定で提供しているスイーツも言わずもがな。ミルフィーユにパフェにプディング、全種類制覇したくなります。

ビジュアルからして罪深い

「治一郎 KITTE丸の内店」で、バータイム限定の新作スペシャルスイーツを販売中です。

ミルフィーユ・オフレーズ

￥1,800

バターを贅沢に使用したパイと濃厚なカスタード、なめらかなクリームシャンティのミルフィーユ。ベリーの艶やかな甘酸っぱさもたまりません。

パルフェ・ショコラ・オランジュ

￥2,000

ほんのりブラックペッパー香るチョコレートクリームと、爽やかなオレンジジュレと白ワインで香りづけしたコンポートの酸味が相性抜群。チョコレートのほろ苦さとオレンジの華やかな味わいが楽しめます。

プディング・オ・ポム

￥1,800

リンゴ、カラメル、バニラアイスを一緒に食べればたちまちうっとり。リンゴのコンフィとクリーミーなアパレイユの組み合わせが最高です。

治一郎 KITTE丸の内店

住所：東京都千代田区丸の内2丁目7番2号JPタワー1階 治一郎

営業時間：11:00～21:00（LO20:30）

cafe time：11:00～17:00

bar time：17:00～21:00(LO20:30)

※年末年始は営業時間が異なる場合がございます。詳細は店舗にお問い合わせください。