大手町・サンケイビルに子供たちとオフィスワーカーがちょっと優しい気持ちになれるクリスマスツリー共作

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷
東京サンケイビルのクリスマスイルミネーション

　丸の内仲通りのイルミネーションが始まりました。いつもの街並みも、やわらかな光に包まれると雰囲気が変わってちょっとロマンチックです。東京サンケイビル SHOPS & RESTAURANTSでもクリスマスイルミネーションが登場します。

　今年、東京サンケイビルのツリーを彩るのは、近隣で働くオフィスワーカーや学童に通う子供たちが、色とりどりの紙バンドで編み上げたオーナメント。ゴージャスな電飾のツリーもキレイですが、こちらは見るとちょっとほっこりする、それでいてとっても美しいクリスマスツリーになっています。

キラキラの光に癒やされる

　11月17日（月）から、東京サンケイビル SHOPS & RESTAURANTSでクリスマスイルミネーションが開始します。

東京サンケイビルのクリスマスイルミネーション

　今年は「未来を編む、サステナブル・クリスマス～多様性と調和のデザイン～」をテーマに、サステナブル素材の“紙バンドクラフト”のオーナメントで装飾。カラフルでいろいろな形のオーナメントで多様性も表現されています。

東京サンケイビル　クリスマスイルミネーション
実施期間：2025年11月17日（月）～12月25日（木）
点灯時間：7:00～24:00（予定）
場所：東京サンケイビル　B2F、B1F、1F、2F 館内共用部
※どなたでもご覧いただけます。

文 / 風都ナツメ（LoveWalker編集部）

東北出身。
居酒屋や旅先では初めて見る郷土料理や海外メニューを頼みがち。

グルメ・イベント/注目スポット/お役立ち情報
もっと楽しみたい、丸の内。

■関連サイト