セガは11月11日、GSC Game Worldが発売するPlayStation 5用ソフト『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』（ストーカー2：ハート・オブ・チョルノービリ）について、新たなトレーラー「Welcome to the ZONE」を公開。また、登場するアイテムや装備の情報もあわせて紹介しよう。

ゲームの発売日は2025年11月20日、価格はStandard Editionが8778円。そのほかのエディションも用意されているので、下記を確認してほしい。

▼PS5版『S.T.A.L.K.E.R.2』Trailer「Welcome to the ZONE」

https://youtu.be/N_EX-hv_q9o

■これから始める『S.T.A.L.K.E.R. 2』第3回：サバイバルに欠かせない要素を紹介

●手にするアイテム

危険地域である“ZONE（ゾーン）”の探索には、武器や弾薬、防具、消耗品、アーティファクト、探知機が必要不可欠。回復キットや食べ物は使うことで効果を発揮する。体力を回復させたり、出血を止めたり、放射線を軽減したりと、不利な状況から脱することが可能だ。

アイテムにはそれぞれ重さが設定されている。重量制限を超えてしまうと移動速度とジャンプ力が下がってしまうため、持っていくアイテムには注意しよう。

人が集まっている場所には、武器や装備を扱っている“トレーダー”がいることも。資金を豊富に持っているなら、アイテムを購入してみるのもいいだろう。

何を選び、何を捨てるのか。アイテムマネージメントはサバイバルに欠かせない要素だ。

●装備について

アーマー、マスクにはさまざまな種類があり、自由に装備可能。アーマーは、熱や電気などへの耐性が設定されている。さらに、特殊な能力を付与するアイテム“アーティファクト”を入れるスロットも用意されている。

●各種ステータスについて

探索中に攻撃を受けて出血したら、体力が徐々に減少していく。包帯を使い、止血するようにしよう。

放射線が出ている地域では“被ばく”し、左下のゲージが増加。ゲージが高くなると受けるダメージが増えるだけでなく、一定値を超えると死亡してしまうので気を付けること。

ほかにも“飢え”“睡眠”のステータスも。食事をとることで空腹が軽減するので、食料はいくつか持っておこう。長時間寝ないでいるとまぶたが下がり、一時的に画面が暗くなる。ベッドで寝るか、“ノンストップ・エナジードリンク”を飲んで、目を覚まして活動しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

（ストーカー2：ハート・オブ・チョルノービリ）

ジャンル：サバイバルホラーFPS

配信：GSC Game World

プラットフォーム：PC（Steam／Epic Games Store／Windows）／Xbox Series X|S／PlayStation 5

配信日：

PC／XAX|S：配信中（2024年11月21日）

PS5：2025年11月20日予定

価格：

【PC／XSX|S】

Standard Edition：7950円（ダウンロード版）

Deluxe Edition：1万499円（ダウンロード版）

Ultimate Edition：1万4499円（ダウンロード版）

【PS5】

Standard Edition：8778円（パッケージ版／ダウンロード版）

Deluxe Edition：1万1528円（ダウンロード版）

Ultimate Edition：1万5928円（ダウンロード版）

※パッケージ版はPS5／Standard Editionのみ。

CERO：Z（18歳以上対象）

S.T.A.L.K.E.R. 2 is a registered trademark of GSC Game World Global Ltd. © 2025 GSC Game World Global Ltd. GSC Game World and its logos are Trademarks or Registered Trademarks Of GSC Game World Global Ltd. © S.T.A.L.K.E.R. 2 HEART OF CHORNOBYL a game developed GSC Game World.

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。