オリジナルサウンドトラックと公式デジタルアートブックのDLCコードを封入！
『S.T.A.L.K.E.R. 2』PS5パッケージ版の初回封入特典＆店舗特典を紹介！
2025年09月11日 15時10分更新
セガは9月10日、GSC Game Worldが開発するPlayStation 5用ソフト『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』（ストーカー2：ハート・オブ・チョルノービリ）のパッケージ版について、初回封入特典および店舗特典の情報を公開した。本作の発売日は2025年11月20日、価格は8778円だ。
パッケージ版の初回封入特典として、オリジナルサウンドトラックと公式デジタルアートブックのダウンロードコンテンツ（DLC）のコードを封入。
オリジナルサウンドトラックは、ゲーム中で使用されている楽曲を楽しめる。また、公式デジタルアートブックは、開発メンバーが手掛けたさまざまなイラストを閲覧可能だ。
なお、これらの内容は、デジタル版のデラックスエディションおよびアルティメットエディションに付属するものと同一となる。
■店舗特典
●GEO（ゲーム取扱店／ゲオオンラインストア）
「東京ゲームショウ2025」セガ／アトラスブースに出展決定
2025年9月25日から9月28日まで幕張メッセにて開催される「東京ゲームショウ2025」内のセガ／アトラスブースに、本作が出展される。ブースでは、本作の世界観を楽しめるフォトスポットを用意。また、ノベルティも配布予定だ。
■セガ／アトラスTGS2025特設サイト
『S.T.A.L.K.E.R. 2』日本版ポータルサイトがオープン
発売に向けて、『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』日本版ポータルサイトがオープンした。ゲームの最新情報や映像などを掲載しているので、ぜひチェックしよう。
■『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』日本版ポータルサイト
【ゲーム情報】
タイトル：S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
（ストーカー2：ハート・オブ・チョルノービリ）
ジャンル：サバイバルホラーFPS
配信：GSC Game World
プラットフォーム：PC（Steam／Epic Games Store／Windows）／Xbox Series X|S／PlayStation 5
配信日：
PC／XAX|S：配信中（2024年11月21日）
PS5：2025年11月20日予定
価格：
【PC／XSX|S】
Standard Edition：7950円（ダウンロード版）
Deluxe Edition：1万499円（ダウンロード版）
Ultimate Edition：1万4499円（ダウンロード版）
【PS5】
Standard Edition：8778円（パッケージ版／ダウンロード版）
Deluxe Edition：1万1528円（ダウンロード版）
Ultimate Edition：1万5928円（ダウンロード版）
※パッケージ版はPS5／Standard Editionのみ。
CERO：Z（18歳以上対象）
S.T.A.L.K.E.R. 2 is a registered trademark of GSC Game World Global Ltd. © 2025 GSC Game World Global Ltd. GSC Game World and its logos are Trademarks or Registered Trademarks Of GSC Game World Global Ltd. © S.T.A.L.K.E.R. 2 HEART OF CHORNOBYL a game developed GSC Game World.
※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
ASCII.jpの最新情報を購読しよう