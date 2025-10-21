コーエーテクモゲームスは10月21日、PC（DMM GAMES／Steam）にてサービス中のバカンスゲーム『DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation』について、新SSR水着「しゅわしゅわメイド」が登場するトレンドコーデガチャを開始。また、「女神のオクトーバーフェストキャンペーン」も開始している。開催期間は、ともに2025年10月29日11時59分まで。

■【DOAXVV】オクトーバーフェスト♥ 新水着「しゅわしゅわメイド」PV

https://youtu.be/1w1SZNNdTSw

「女神のオクトーバーフェストキャンペーン」概要

期間限定キャンペーンとして、以下を開催している。開催期間は、2025年10月29日11時59分まで。

■トレンドコーデガチャが最大70連無料！

国際版DOAXVVで登場したSSR水着「しゅわしゅわメイド」が、新たに7名の女の子を追加してトレンドコーデガチャで登場。期間中、トレンドコーデガチャ専用の10連ガチャチケットが毎日もらえるログインボーナスを開催する（最大7日間）。

■イベントを遊んで「ジョッキ」の小道具をゲット！

新イベント「女神とチアーズ♪～とりあえず、1杯どうぞ♥～」が開始。スイカ割りやトレンドコーデガチャのおまけで入手できる「カンパイジョッキコイン」を集めて、『小道具「しゅわしゅわジョッキ」持つ』または『小道具「ミルクジョッキ」持つ』を手に入れよう。

■「オクトーバーフェスト家具」が登場！

オーナールーム家具として「オクトーバーフェストテーブル」などのオクトーバーフェスト家具が期間限定で登場。トレンドコーデと組みあわせて撮影を楽しもう。

※『小道具「しゅわしゅわジョッキ」持つ』と『小道具「ミルクジョッキ」持つ』は、女の子によってどちらと交換可能か異なります。詳しくはゲーム内のお知らせをご確認ください。

「トレンドコーデガチャ」概要

国際版で未登場の7名を追加した、あずさを除く女の子31人のSSR水着「しゅわしゅわメイド」が7種類のガチャで登場。開催期間は、2025年10月29日11時59分まで。

期間中、登場するSSR水着は「しゅわしゅわメイド」のみとなり、10連ガチャのステップ6／6では、有償Vストーン限定の10連ガチャ利用時のみ、「しゅわしゅわメイド」1着を確定で入手できる。

■8着下取りで招待済みの女の子の「しゅわしゅわメイド」をゲット！

期間中、SSR水着「しゅわしゅわメイド」1着を下取りに出すと、「リメイクコーデコイン」を25枚入手できる。「リメイクコーデコイン」200枚（8着分）と交換で、招待済みの女の子のSSR水着「しゅわしゅわメイド」1着を入手できる。

■有償Vストーン限定の10連ガチャのおまけで、「しゅわしゅわメイド」に使えるスキル覚醒ジェムをゲット！

有償Vストーン限定の10連ガチャを利用することで、「ジェムトレードコイン」を10枚入手できる。「ジェムトレードコイン」30枚と、SSR水着「しゅわしゅわメイド」専用のスキル覚醒ジェムを交換可能だ。

※SSR水着「しゅわしゅわメイド」と女の子の組みあわせは、ゲーム内各ガチャの「ガチャ詳細」をご確認ください。

※ステップ6／6の有償Vストーン限定の10連ガチャ後は、ステップ3／6に戻ります。

※ステップ6／6の無償Vストーンによる10連ガチャ後は、ステップ6／6を継続します。

※ステップ数はトレンドコーデガチャ①～⑦で共有されます。

※イベント、キャンペーンの日程・内容は予告なく変更する可能性があります。

※各種水着、イベント、報酬等は、今後再提供する場合があります。

※ガチャ確率などの詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

【ゲーム情報】

タイトル：DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation（デッド オア アライブ エクストリーム ヴィーナス バケーション）

ジャンル：スポーツ／バカンス

配信：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：PC（DMM GAMES／Steam）

配信日：配信中

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

CERO：D（17歳以上対象）

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

※各種仕様詳細、実施日時、内容は変更される場合があります。