トレンドコーデガチャが最大70連無料！ 期間限定キャンペーンも開催
女神とオクトーバーフェスト！『DOAXVV』に新水着「しゅわしゅわメイド」が登場
2025年10月21日 19時15分更新
コーエーテクモゲームスは10月21日、PC（DMM GAMES／Steam）にてサービス中のバカンスゲーム『DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation』について、新SSR水着「しゅわしゅわメイド」が登場するトレンドコーデガチャを開始。また、「女神のオクトーバーフェストキャンペーン」も開始している。開催期間は、ともに2025年10月29日11時59分まで。
■【DOAXVV】オクトーバーフェスト♥ 新水着「しゅわしゅわメイド」PV
「女神のオクトーバーフェストキャンペーン」概要
期間限定キャンペーンとして、以下を開催している。開催期間は、2025年10月29日11時59分まで。
■トレンドコーデガチャが最大70連無料！
国際版DOAXVVで登場したSSR水着「しゅわしゅわメイド」が、新たに7名の女の子を追加してトレンドコーデガチャで登場。期間中、トレンドコーデガチャ専用の10連ガチャチケットが毎日もらえるログインボーナスを開催する（最大7日間）。
■イベントを遊んで「ジョッキ」の小道具をゲット！
新イベント「女神とチアーズ♪～とりあえず、1杯どうぞ♥～」が開始。スイカ割りやトレンドコーデガチャのおまけで入手できる「カンパイジョッキコイン」を集めて、『小道具「しゅわしゅわジョッキ」持つ』または『小道具「ミルクジョッキ」持つ』を手に入れよう。
■「オクトーバーフェスト家具」が登場！
オーナールーム家具として「オクトーバーフェストテーブル」などのオクトーバーフェスト家具が期間限定で登場。トレンドコーデと組みあわせて撮影を楽しもう。
※『小道具「しゅわしゅわジョッキ」持つ』と『小道具「ミルクジョッキ」持つ』は、女の子によってどちらと交換可能か異なります。詳しくはゲーム内のお知らせをご確認ください。
「トレンドコーデガチャ」概要
国際版で未登場の7名を追加した、あずさを除く女の子31人のSSR水着「しゅわしゅわメイド」が7種類のガチャで登場。開催期間は、2025年10月29日11時59分まで。
期間中、登場するSSR水着は「しゅわしゅわメイド」のみとなり、10連ガチャのステップ6／6では、有償Vストーン限定の10連ガチャ利用時のみ、「しゅわしゅわメイド」1着を確定で入手できる。
■8着下取りで招待済みの女の子の「しゅわしゅわメイド」をゲット！
期間中、SSR水着「しゅわしゅわメイド」1着を下取りに出すと、「リメイクコーデコイン」を25枚入手できる。「リメイクコーデコイン」200枚（8着分）と交換で、招待済みの女の子のSSR水着「しゅわしゅわメイド」1着を入手できる。
■有償Vストーン限定の10連ガチャのおまけで、「しゅわしゅわメイド」に使えるスキル覚醒ジェムをゲット！
有償Vストーン限定の10連ガチャを利用することで、「ジェムトレードコイン」を10枚入手できる。「ジェムトレードコイン」30枚と、SSR水着「しゅわしゅわメイド」専用のスキル覚醒ジェムを交換可能だ。
※SSR水着「しゅわしゅわメイド」と女の子の組みあわせは、ゲーム内各ガチャの「ガチャ詳細」をご確認ください。
※ステップ6／6の有償Vストーン限定の10連ガチャ後は、ステップ3／6に戻ります。
※ステップ6／6の無償Vストーンによる10連ガチャ後は、ステップ6／6を継続します。
※ステップ数はトレンドコーデガチャ①～⑦で共有されます。
※イベント、キャンペーンの日程・内容は予告なく変更する可能性があります。
※各種水着、イベント、報酬等は、今後再提供する場合があります。
※ガチャ確率などの詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。
【ゲーム情報】
タイトル：DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation（デッド オア アライブ エクストリーム ヴィーナス バケーション）
ジャンル：スポーツ／バカンス
配信：コーエーテクモゲームス
プラットフォーム：PC（DMM GAMES／Steam）
配信日：配信中
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
CERO：D（17歳以上対象）
©コーエーテクモゲームス All rights reserved.
※各種仕様詳細、実施日時、内容は変更される場合があります。
ASCII.jpの最新情報を購読しよう