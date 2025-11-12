プロゲーミングチーム「FENNEL」は11月10日、国際大会「Red Bull Home Ground 2025 World Final」に出場する『VALORANT』部門のロスターを発表した。

「Red Bull Home Ground 2025」は、Red Bullが主催するVALORANTのオフシーズン国際イベント。FENNELは日本予選を突破し、11月13日から16日にアメリカ・ニューヨークにて開催される国際大会「World Final」への出場権を獲得した。

今回発表されたロスターは、本大会に挑むための一時的な特別編成とのこと。「Anthem」選手、「Luca」選手、「Yowamu」選手の3名がスタンドイン（大会登録限定で出場）として加入。既存メンバーの「Aace」選手と「Hals」選手とともに本大会へ出場するという。

そのほかの情報としては、Aace選手とHals選手は来季（2026シーズン）も契約を継続。同チームの主力として国内外の大会への出場・優勝を目指していくという。

また、今回のロスター発表にともない、「GON」選手、「MrTenzouEz」選手、「neth」選手はWorld Finalの出場ロスターから離れ、「Inactive（活動休止）」として登録外になるという。なお、GON選手は2025年12月末をもって契約満了を予定し、ほかの2名は協議を進めている最中としている。