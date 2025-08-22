PlayStation 5版はDualSense ワイヤレスコントローラーのハプティックフィードバックなどに対応！
サバイバルホラーFPS『S.T.A.L.K.E.R. 2』のPS5版が11月20日に発売決定！
2025年08月22日 15時00分更新
セガは8月22日、GSC Game Worldが開発するPlayStation 5用ソフト『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』（ストーカー2：ハート・オブ・チョルノービリ）の発売日が決定したと発表。
発売日は2025年11月20日、価格はStandard Editionのパッケージ版／ダウンロード版が8778円だ。そのほかのエディションも用意されているので、下記のゲーム情報をチェックしてほしい。
『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』PS5 FEATURE TRAILER
『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』は、GSC Game Worldが手掛けるサバイバルホラーシューター『S.T.A.L.K.E.R.』シリーズの最新作。チョルノービリ立入禁止区域“ゾーン”をUnreal Engine 5を用いたシームレスなオープンワールドとして表現することで、このゲームでしか味わえないサバイバル・アクションを楽しめる。
PS5版では、DualSense ワイヤレスコントローラーのハプティック（触覚）フィードバックやアダプティブトリガーに対応し、没入感がより高くなっているという。
デジタル版はスタンダードエディションのほかに、武器やボーナスサイドクエストなどの魅力的な特典が付属するデラックスエディション、アルティメットエディションも配信。また、PlayStation 5向けの予約特典として、新しい武器やコスチュームスキンを用意している。
【ゲーム情報】
タイトル：S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
（ストーカー2：ハート・オブ・チョルノービリ）
ジャンル：サバイバルホラーFPS
配信：GSC Game World
プラットフォーム：PC（Steam／Epic Games Store／Windows）／Xbox Series X|S／PlayStation 5
配信日：
PC／XAX|S：配信中（2024年11月21日）
PS5：2025年11月20日予定
価格：
【PC／XSX|S】
Standard Edition：7950円（ダウンロード版）
Deluxe Edition：1万499円（ダウンロード版）
Ultimate Edition：1万4499円（ダウンロード版）
【PS5】
Standard Edition：8778円（パッケージ版／ダウンロード版）
Deluxe Edition：1万1528円（ダウンロード版）
Ultimate Edition：1万5928円（ダウンロード版）
※パッケージ版はPS5／Standard Editionのみ。
CERO：Z（18歳以上対象）
S.T.A.L.K.E.R. 2 is a registered trademark of GSC Game World Global Ltd. © 2025 GSC Game World Global Ltd. GSC Game World and its logos are Trademarks or Registered Trademarks Of GSC Game World Global Ltd. © S.T.A.L.K.E.R. 2 HEART OF CHORNOBYL a game developed GSC Game World.
※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
