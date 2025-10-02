最大170連無料！ SSR3体を選択獲得できるキャンペーンも
魔法少女「ハルカ（CV：桑原由気さん）」が登場！『ガデテル』にて4周年イベントを開催
2025年10月02日 16時15分更新
KongStudiosは10月2日、iOS／Android向けドット絵アクションRPG『ガーディアンテイルズ』において、2025年10月1日より4周年イベントを開始し、新英雄「ハルカ（CV：桑原由気さん）」の実装や各種キャンペーンを開催中だと発表。
『ガーディアンテイルズ』4周年イベントでは、日本先行英雄「ミスティックバイオレット ハルカ」が実装されるほか、ハルカが魔法少女として活躍するメモリアル短編集が登場する。
普通の中学生であるハルカの日常が精霊シバリンとの出会いによって変化していく物語や、現代の日常を切り取ったようなドット絵のステージを舞台に繰り広げられる探索やバトルを楽しもう。
現在、「[SSR]ミスティックバイオレット ハルカ」とそのモチーフ武器「★5 スターパワーティアル」をピックアップした召喚イベントを開催中。
開花を行うことで★6へと進化し、魔法少女の姿に変身。ビジュアルやボイスが変化するほか、ステータスの強化や覚醒ノードの追加、強力なリーダースキルが解放される。ピックアップ召喚開催期間は、2025年10月15日13時59分まで。
★「ミスティックバイオレット ハルカ」紹介PV
▼ハルカの情報は4周年特設サイトをチェック！
https://guardiantales.jp/anniv
ついに騎士の開花が開放！
『ガーディアンテイルズ』の主人公である、女騎士（CV：高森奈津美さん）と男騎士（CV：小野友樹さん）の開花がついに開放された。開花を行うことでキャラクターのドット絵が変化し、ステータス強化や覚醒ノード開放に加え、リーダースキルを使えるようになる。
開花を記念したショートムービーも公開されているので、ぜひあわせて確認してほしい。
▼騎士開花動画
最大170連召喚が無料に！ 豪華キャンペーンが開催！
4周年を記念して、最大170連が無料になる豪華キャンペーンが開催される。いずれもログインやミッションをクリアするだけで獲得できるので、詳細をチェックして毎日達成しよう。開催期間は、2025年10月15日23時59分まで。
①毎日10連無料キャンペーン
1日1回、10連召喚が無料に
ピックアップ召喚またはセレクト召喚で、その日最初の10連召喚が無料で引ける。5日間で最大50連分のチャンスだ。
②4周年記念プレゼントをメールボックスにお届け
ログインするだけで毎日豪華プレゼント！
全日程ログインすれば召喚コントローラーが最大50個もらえる。日替わりの特別なアイテムを毎日受け取ろう。
③デイリーミッション報酬UP
デイリーミッションの報酬が期間限定で大幅増量！
毎日クリアすれば召喚コントローラーを5個獲得でき、期間中最大70個入手できる。
SSR英雄最大3体獲得！ 4周年記念スペシャルログインボーナス開催
期間中ログインするだけで、[SSR]英雄選択ボックスなど豪華報酬をプレゼント。SSR英雄を最大3体獲得できる絶好のチャンスをお見逃しなく。開催期間は、2025年10月28日23時59分まで。
※報酬内容の詳細はゲーム内でご確認ください。
75％オフ！ コスチュームコレクションアニバーサリーセール開催
4周年を記念して、期間限定のアニバーサリーセールを開催。これまでに販売されたコスチュームコレクション全54種を75％オフで購入できる。
さらに、新規コスチュームも多数追加。今回はコスチュームコンテストの受賞作品がラインアップされている。開催／販売期間は、2025年10月15日13時59分まで。
【新規英雄コスチューム】
ジャージメイド ユズ／花火大会 AA72／恋愛漫画家 アラ／魔女ハルカ／テーマパークスタッフ 騎士
【新規装備コスチューム】
魔女の杖／バルーンソード
※有料ジェムでの購入となります。
※既存コスチュームのラインナップは画像をご確認ください。
コスチュームコンテスト受賞作品登場！
『ガーディアンテイルズ』4周年に向けて事前に開催した「コスチュームコンテスト」の受賞作品がゲーム内に実装される。プレイヤーから応募された作品を実際にドット絵化。コンテストの結果は特設サイトでも確認できるので、あわせてチェックしてほしい。
▼4周年特設サイトコスチュームコンテスト結果発表
https://guardiantales.jp/anniv/contest
【ゲーム情報】
タイトル：ガーディアンテイルズ
ジャンル：ドット絵アクションRPG
配信：Kong Studios
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2021年10月6日）
価格：基本無料（アイテム課金）
© Kong Studios, Inc. All rights reserved.
ASCII.jpの最新情報を購読しよう