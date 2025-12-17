レベルファイブは12月16日、新作RPG「ホーリーホラーマンション」のクロスメディア発表会について、実施時期を2025年秋から2026年へ変更すると発表した。

本作は、“レベルファイブ史上最大級のクロスメディアプロジェクト”を掲げるゴーストクラフトRPG。2024年9月のオンラインイベント「LEVEL5 VISION 2024 TO THE WORLD’S CHILDREN」にて初お披露目された。ティザーPVを見たユーザーからは「妖怪ウォッチの系譜か」と噂され、期待を集めている（実際「CONCEPT NEXT YO-KAI WATCH」という表記も）。

当初は2025年春に本タイトルのみのクロスメディア発表会を開催し、関連グッズやメディア展開を発表したいとしていた。それが6月には「発表準備に十分な体制を整えるため」とし、2025年秋へと変更。そして今回あらためて2026年への延期を発表したかたちとなる。

ユーザーからは「またか」「知ってた」「イナイレの動画で延期について言及しててこれか」「もう発売できるようになってから言おう」「もう冬ですが…」など、厳しい声が寄せられていた。

いっぽう、レベルファイブ社長・日野晃博氏のX（Twitter）では、「イナズマイレブン英雄たちのヴィクトリーロード」のアップデートが12月22日予定であること。「ファンタジーライフi」の無料大型DLC「闇商人ウルーゾとマボロシの大陸」は12月のクリスマスごろに配信すると告知している。これらはどちらも「予定通り」の模様だ。

