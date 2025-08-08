『S.T.A.L.K.E.R. 2』の要素を追加するアップグレードパックを販売中！

購入時に選択したエディションにデジタルアイテムやゲーム内アイテムなどの要素を追加できる！

セガは8月8日、PC（Steam／Epic Games Store／Windows）／Xbox Series X|Sで発売中の『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』（ストーカー2：ハート・オブ・チョルノービリ）について、アップグレードパックの販売したと発表。

アップグレードパックを追加することで、購入時に選択したエディションにデジタルアイテムやゲーム内アイテムなどの要素を追加可能。追加される内容については、下記を参照してほしい。

なお、2025年8月14日まで30％オフキャンペーンを実施している。下記では参考としてPC（Steam）版の価格を表記。そのほかのプラットフォームについては、各々のデジタルストアを確認してほしい。

●「スタンダードエディション」から「デラックスエディション」へのアップグレードパック：2950円【セール価格：2065円】

・デラックス武器＆スーツパック

・ボーナスサイドクエスト

・デジタルアートブック＆オリジナルサウンドトラックセット

●「スタンダードエディション」から「アルティメットエディション」へのアップグレードパック：7180円【セール価格：5026円】

・デラックス武器＆スーツパック

・ボーナスサイドクエスト

・アルティメットウェポン＆スーツパック

・デジタルアートブック＆オリジナルサウンドトラックセット

・シーズンパス

●「デラックスエディション」から「アルティメットエディション」へのアップグレードパック：4580円【セール価格：3206円】

・アルティメットウェポン＆スーツパック

・シーズンパス

【ゲーム情報】

タイトル：S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

（ストーカー2：ハート・オブ・チョルノービリ）

ジャンル：サバイバルホラーFPS

配信：GSC Game World

プラットフォーム：PC（Steam／Epic Games Store／Windows）／Xbox Series X|S

※ダウンロード版のみ。

配信日：配信中（2024年11月21日）

価格：

通常版：7950円

Deluxe Edition：1万499円

Ultimate Edition：1万4499円

CERO：Z（18歳以上対象）

S.T.A.L.K.E.R. 2 is a registered trademark of GSC Game World Global Ltd. © 2025 GSC Game World Global Ltd. GSC Game World and its logos are Trademarks or Registered Trademarks Of GSC Game World Global Ltd. © S.T.A.L.K.E.R. 2 HEART OF CHORNOBYL a game developed GSC Game World.

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。