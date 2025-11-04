任天堂は11月4日、2026年3月期第2四半期の決算を発表。ゲーム機「Nintendo Switch 2」の累計販売台数が1000万台を突破したこと、および2026年3月までの予想販売数量を初期の1500万台から1900万台に上方修正することを明かした。

連結業績（実績）を見ると、売上高は前年比110.1％増、営業利益は19.5％増、経常利益は60.5％増、中間純利益は83.1％増としている。

新ハードNintendo Switch 2 は発売直後の第1四半期で582万台、第2四半期で454万台の販売と絶好調（計1036万台）。初代Nintendo Switchも前年比60％減としつつ、まだ189万台を新規で販売しているという。

連結業績（予想）では、Nintendo Switch 2 の予想販売数量を初期の1500万台から1900万台に上方修正。ソフト販売本数も合わせて引き上げている。初代Nintendo Switchについてはハード本数を引き下げつつ、ソフト本数は引き上げているのが印象的だ。

ソフトは同時発売の「マリオカート ワールド」（957万本）や、7月発売の「ドンキーコング バナンザ」（349万本）が好調。ほかのメーカーソフトと合わせて、Nintendo Switch 2 用ソフトの販売本数は2062万本にのぼるという。

※実績にはハードウェアに同梱して販売したNintendo Switch 2 ソフトウェア約810万本を含む

※ダウンロード販売も含む

今後の任天堂の動きとしては、Nintendo Switch 2 向けに「ゼルダ無双 封印戦記」「カービィのエアライダー」「マリオテニス フィーバー」などの新作が控えている。

Nintendo Switch向けタイトルでも「スーパーマリオギャラクシー + スーパーマリオギャラクシー 2」「メトロイドプライム4 ビヨンド」「リズム天国 ミラクルスターズ」「トモダチコレクション わくわく生活」といったタイトルが販売予定だ。

Nintendo Switch 2 は発売当初から需要が供給を上回り、なかなか買えないハードとして話題を呼んできた。そんななかでも、9月末までの約4ヵ月間で1000万台を販売したインパクトは大きい。引き続き、同社の動きに注目していきたい。