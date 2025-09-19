『DOAXVV』8周年記念公式生放送の観覧募集を開始！応募した人の中から80名をご招待

コーエーテクモゲームスは9月19日、PC（DMM GAMES／Steam）にてサービス中のバカンスゲーム『DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation』について、2025年11月でサービス開始8年を迎えることを記念し、8周年記念公式生放送「オーナーさん大集合！ヴィーナスだらけの8周年メモリアルパーティー！」（以下、本生放送）を実施すると発表。実施日は、2025年11月16日となる。

あわせて、本生放送の観覧募集を開始。8周年記念公開生放送の観覧は事前募集制となり、応募した人の中から80名を招待するという。本イベントへの応募は、専用応募フォームより2025年10月8日23時59分まで受け付けている。普段は配信でしか見られない生放送を間近で観覧できる8周年にふさわしい特別な機会となるので、ふるって応募しよう。

さらに、『DOAXVV』8周年記念特設サイトを公開。特設サイトでは、生放送の詳細情報や8周年関連情報を随時公開していくので、続報に期待しよう。

＜8周年特設サイトURL＞

https://www.gamecity.ne.jp/doaxvv/8th/

「オーナーさん大集合！ヴィーナスだらけの8周年メモリアルパーティー！」概要

実施日程：2025年11月16日15時30分～18時（予定）

受付開始：14時15分～／開場：15時～

会場およびアクセス：

KTビル（コーエーテクモゲームス本社）

〒220-8503 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-3-6

・みなとみらい線「新高島駅」2出口より徒歩3分

・横浜市営地下鉄ブルーライン「高島町駅」より徒歩8分

・JR／東急線／京急線／相鉄線「横浜駅」東口より徒歩11分

内容：

■『DOAXVV』8周年記念公開生放送

今後の『DOAXVV』に関する最新情報をお届けします。番組は公開収録の形式を予定しており、事前に応募した人の中から、80名を招待。

※そのほかの番組内容に関しては続報をお待ちください。

生放送観覧者応募フォーム：https://www.gamecity.ne.jp/form/doaxvv_2025-offev

※イベントの日程・内容は予告なく変更となる場合があります。

※当選メールは10月中旬より順次お送りする予定です。

※集合時間の詳細は当選メールにてご案内いたします。

【ゲーム情報】

タイトル：DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation（デッド オア アライブ エクストリーム ヴィーナス バケーション）

ジャンル：スポーツ／バカンス

配信：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：PC（DMM GAMES／Steam）

配信日：配信中

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

CERO：D（17歳以上対象）

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

※各種仕様詳細、実施日時、内容は変更される場合があります。