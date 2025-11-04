ディースリー・パブリッシャー ＆ Dogenzaka Labは11月4日、両社のPCソフトが最大90％オフで購入できるSteam「D3PUBLISHER SALE」を実施中。セール期間は、2025年11月11日午前2時頃まで。

今回のセールでは、最高の絶望感と興奮に満ちあふれ、数々の受賞歴を持つEDFナンバリングシリーズ最新作『地球防衛軍6』が過去最大割引の56％オフに。物語の謎やフラグが見事に回収された『EDF6』のストーリーを完璧に楽しむなら75％オフと非常にお買い得な前作『地球防衛軍5』からの入隊もオススメだ。

ボクセル地球に再びシカク襲来!? EDFシリーズ最新作『デジボク地球防衛軍２（略）』もお得な60％オフ。新作ミッションを10種類以上収録のDLC追加ミッションパック「ロボソラスvs.機械化軍団」は過去最大の40％オフで登場。高難度ながら感動的なストーリーも話題の追加ミッションとなっているので、ゲーム本編をクリアしたEDF隊員は要チェックだ。

美少女ローグライクRPG×スローライフ『オメガラビリンス ライフ』も過去最大で、胸囲（驚異）の82％オフに。通常版、デラックスエディションともに極めてお買い得となっている。無実の逃亡者と6人の悪党。自由を求めての逃避行が始まる――恋愛ADV『DesperaDrops／デスペラドロップス』は過去最大割引の43％オフでラインアップしている。

以下では、セールタイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、下記のセールタイトル一覧か、ストアページを確認してほしい。

D3P：https://store.steampowered.com/publisher/d3p/sale/D3P2025_3

Dogenzaka Lab：https://store.steampowered.com/publisher/dogenzaka

セールタイトル（一部）

『地球防衛軍6』

●ゲーム本編：8980円 ⇒ 3951円（56％オフ） 過去最大割引！

https://store.steampowered.com/app/2291060

●「追加ミッションパック1：Lost Days」：1500円 ⇒ 1200円（20％オフ）

https://store.steampowered.com/app/2378087

●「追加ミッションパック2：Visions of Malice」：1650円 ⇒ 1320円（20％オフ）

https://store.steampowered.com/app/2378088

©2024 SANDLOT ©2024 D3PUBLISHER

『デジボク地球防衛軍2（略）』

●ゲーム本編：6980円 ⇒ 2792円（60％オフ）

https://store.steampowered.com/app/2370170

●追加ミッションパック：1650円 ⇒ 990円（40％オフ） 過去最大割引！

https://store.steampowered.com/app/2831530

©2003-2024 D3PUBLISHER

©2003-2022 SANDLOT

©2019-2024 YUKE'S

『DesperaDrops／デスペラドロップス』

●ゲーム本編：6980円 ⇒ 3978円（43％オフ） 過去最大割引！

https://store.steampowered.com/app/3291080

©2023-2025 RED ©2023-2025 D3PUBLISHER

『オメガラビリンス ライフ』

●ゲーム本編：8580円 ⇒ 1544円（82％オフ） 過去最大割引！

https://store.steampowered.com/app/1163600

●デラックスエディション：1万780円 ⇒ 1940円（82％オフ） 過去最大割引！

https://store.steampowered.com/app/1163600

●キャラクターソング15曲セット：770円 ⇒ 138円（82％オフ） 過去最大割引！

https://store.steampowered.com/app/1170549

©2019 Matrix ©2019 D3 PUBLISHER

