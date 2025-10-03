ポケモンは10月3日、発売中のNintendo Switch用ソフト「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」において、「最強のトドロクツキ」「最強のテツノブジン」に挑戦できるテラレイドバトルを開催した。期間は10月13日まで。

本イベントでは★7の黒い結晶のテラレイドバトルにおいて、「スカーレット」では最強のトドロクツキ（ドラゴンテラスタイプ）と、「バイオレット」では最強のテツノブジン（フェアリーテラスタイプ）とそれぞれ戦える。

早速戦ってきたユーザーの報告では、「トドロクツキ」には怯み対策用の「おんみつマント」を装備させたクレベースや、「かいがらのすず」を持たせたマリルリなどで挑戦している模様。

いっぽう「テツノブジン」には、同じく「おんみつマント」を装備させたハラバリーや、ドヒドイデ、特性「ぼうだん」を備えたガチグマ、ガラルヤドンなど、じつに多彩な構成で挑戦する声が寄せられている。

期間中は★5テラレイドバトルの結晶に、ほかのパラドックスポケモンも多数出現。そちらも要チェックだ。

イベントは、期間中に「ポケポータル」＞「ふしぎなおくりもの」＞「ポケポータルニュースを受け取る」の手順を踏むとプレイできるので、お見逃しなく。

※Nintendo Switch Online（有料）への加入は不要。

・黒い結晶のテラレイドバトルに最強のトドロクツキ・最強のテツノブジンが出現中！そしてパラドックスポケモンが大集合！

https://sv-news.pokemon.co.jp/ja/page/391.html

