ゲーム  >  【今日から】「ポケモンS・V」最強のトドロクツキ、テツノブジン出現　さまざまな構成で挑戦報告あがる

【今日から】「ポケモンS・V」最強のトドロクツキ、テツノブジン出現　さまざまな構成で挑戦報告あがる

2025年10月03日 12時00分更新

文● Zenon／ASCII

「スカーレット」に登場する「最強のトドロクツキ」。ほれぼれする美しさ……

　ポケモンは10月3日、発売中のNintendo Switch用ソフト「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」において、「最強のトドロクツキ」「最強のテツノブジン」に挑戦できるテラレイドバトルを開催した。期間は10月13日まで。

　本イベントでは★7の黒い結晶のテラレイドバトルにおいて、「スカーレット」では最強のトドロクツキ（ドラゴンテラスタイプ）と、「バイオレット」では最強のテツノブジン（フェアリーテラスタイプ）とそれぞれ戦える。

黒い結晶を見つけよう

シルエットが違っている場合は、インターネットに接続して「ポケポータルニュースを受け取る」と更新される

　早速戦ってきたユーザーの報告では、「トドロクツキ」には怯み対策用の「おんみつマント」を装備させたクレベースや、「かいがらのすず」を持たせたマリルリなどで挑戦している模様。

　いっぽう「テツノブジン」には、同じく「おんみつマント」を装備させたハラバリーや、ドヒドイデ、特性「ぼうだん」を備えたガチグマ、ガラルヤドンなど、じつに多彩な構成で挑戦する声が寄せられている。

これまであらゆるドラゴンタイプを撃破してきたウチの最強ニンフィアちゃんも、はがね技のアイアンヘッドで撃沈。さすがに無理でした

　期間中は★5テラレイドバトルの結晶に、ほかのパラドックスポケモンも多数出現。そちらも要チェックだ。

　イベントは、期間中に「ポケポータル」＞「ふしぎなおくりもの」＞「ポケポータルニュースを受け取る」の手順を踏むとプレイできるので、お見逃しなく。
※Nintendo Switch Online（有料）への加入は不要。

■公式ニュースページ

・黒い結晶のテラレイドバトルに最強のトドロクツキ・最強のテツノブジンが出現中！そしてパラドックスポケモンが大集合！
https://sv-news.pokemon.co.jp/ja/page/391.html

 

【ゲーム情報】

タイトル：『ポケットモンスター スカーレット』／『ポケットモンスター バイオレット』
ジャンル：RPG
プラットフォーム：Nintendo Switch
発売：ポケモン
販売：任天堂
制作：ゲームフリーク
発売日：発売中（2022年11月18日）
価格：
　パッケージ版：各6578円
　ダウンロード版：各6500円
　ダブルパック：1万3156円（パッケージ／ダウンロード）
プレイ人数：1人（対戦／交換など：2～4人）
通信機能：ローカル通信対応／インターネット通信対応
CERO：A（全年齢対象）

©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

■関連サイト

この記事をシェアしよう

ASCII.jpの最新情報を購読しよう

カテゴリートップへ
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています