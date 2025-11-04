連載：今週の「ざっくり知っておきたいIT業界データ」 第207回
市場トレンドやユーザー動向を「3行まとめ」で理解する 10月25日～10月31日
人事評価に6割超が自己評価との「ギャップ」感じる／“AIの波”を生き延びるための技術トレンド／AIプロジェクトの6割超がPoC止まり、ほか
2025年11月04日 08時00分更新
本連載「ざっくり知っておきたいIT業界データ」では、過去1週間に調査会社などから発表されたIT市場予測やユーザー動向などのデータを、それぞれ3行にまとめてお伝えします。
今回（2025年10月25日～10月31日）は、2026年版のテクノロジートップトレンド10、進化する情報検索と生成AIの関係に対するユーザー意識、AI投資と投資回収率（ROI）、人事評価で「納得いかない」ポイント、についてのデータを紹介します。
[トレンド][AI] 2026年は節目の年、AIの波を生き残るための10のトレンド（10月29日、ガートナージャパン）
・AIネイティブの開発プラットフォームが浸透し、2030年までに8割の組織が開発チームを“小規模型”に転換
・企業が使用する生成AIモデル、2028年までに過半数が「ドメイン（業種）特化型に」
・データの所有者、出所などを検証できる「デジタル属性」が重要に
2026年に重要なインパクトをもつ「戦略的テクノロジのトップ・トレンド」。AIネイティブ開発プラットフォーム （AI-Native Development Platforms）、AIスーパーコンピューティング・プラットフォーム （AI Super Computing Platform）、マルチエージェント・システム （Multiagent Systems）、ドメイン特化言語モデル （DSLM: Domain-Specific Language Models）、先制的サイバーセキュリティ （Preemptive Cybersecurity）、フィジカルAI （Physical AI）、デジタル属性 （Digital Provenance）、ジオパトリエーション （Geopatriation）、AIセキュリティ・プラットフォーム （AI Security Platforms）、コンフィデンシャル・コンピューティング （Confidential Computing）と、10のトレンドが挙がっている。
⇒ 例年、幅広いテクノロジートレンドが紹介されてきましたが、2026年版は10のトレンドのほとんどがAI関連となりました。ガートナーでは「2026年は節目の年」としています。
[生成AI][検索] Google検索でAI概要（AI Overviews）が表示されても 生成AIとGoogle検索の関係は？ 「生成AIで十分」は5～7％（グランネット、10月24日）
・「AIによる概要表示を見た後に、Webサイトを確認することが多い」が半数近く
・AI検索機能に対する懸念・不安は「情報が古い・間違っている可能性」が約4割
・商品／サービス購買時の比較検討に生成AIを活用している人は半数超え
生成AIによる検索支援機能の急速な進展が、ユーザーの情報収集や購買行動に与える影響を調査。Google検索の「AI Overviews（AIが生成する概要）」が表示されても、42～47％の人は追加で「Webサイトを確認することが多い」と回答した。「生成AIだけで十分」とする回答が5～7％と少ないことからも、現状では、生成AIは情報検索の“入口”にとどまっていることがわかる。AI利用の懸念点は、「情報が古かったり、間違っているかもしれない」（37.0％）、「どの情報をもとに答えているのか分からない」（35.9％）などが多い。
⇒ 生成AIと情報検索の融合による影響については、さまざまな見方があります。この調査では、Google検索のAI Overviewsに限定したうえで「従来の検索を代替するのではなく、補完している」という結論を導いていますが、「ChatGPT」「Perplexity」といった違うタイプのツールも含め、これから検索行動がどう変化するのかが気になります。
この連載の記事
-
第206回
ITトピックIT技術者として何歳まで働く？ 40代と60代の意見差／年率66％で急成長の「DAP」市場／フリーランス新法施行1年で改善実感の声、ほか
-
第205回
ITトピックランサム被害企業の3割が「繰り返し被害に遭った」／インフラ技術者の年収アップに効く資格取得／AIに雇用を奪われるのは若手人材？ ほか
-
第204回
ITトピック技術学生の大手SIer就職人気が躍進、その理由／成長率37％“急速拡大”の国内AI基盤市場／物価上昇で退職金の実質減少が続く、ほか
-
第203回
ITトピック1件のセキュリティ事故が281社に影響連鎖、恐ろしいサプライチェーンリスク／シニア人材がプロとして働くモチベーションは？ ほか
-
第202回
ITトピックICT求人の8割で「AIスキル」が職務要件に／経営層が熱望するソフトウェア革新／セキュリティのハイプサイクル発表、ほか
-
第201回
ITトピック顧客接点にデジタルヒューマンが浸透／「週休3日」求人はこの5年で5倍に増加／iPhone 16eが期待外れだった理由、ほか
-
第200回
ITトピック行政のAI導入は「ソブリンAI」が鍵／“疲労による企業の経済損失”従業員あたり年23万円／Z世代がもたらす「視覚伝達文化」、ほか
-
第199回
ITトピック5年後にはデジタル人材の15％がフリーランスに／45歳以上のミドル・シニア人材採用に変化／生成AI悪用の迷惑メールの害、ほか
-
第198回
ITトピック営業職の8割が“社内の情報格差”を実感するシーン／自治体のDX推進度、上位の共通点は／働く世代の「住みよい街」ランキング、ほか
-
第197回
ITトピックIT技術者の7割が「AI時代でもプログラミングスキルは必要」 学習意欲も向上／「任天堂」がデジタル顧客サポート評価で連続1位、ほか
- この連載の一覧へ