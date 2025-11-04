本連載「ざっくり知っておきたいIT業界データ」では、過去1週間に調査会社などから発表されたIT市場予測やユーザー動向などのデータを、それぞれ3行にまとめてお伝えします。

今回（2025年10月25日～10月31日）は、2026年版のテクノロジートップトレンド10、進化する情報検索と生成AIの関係に対するユーザー意識、AI投資と投資回収率（ROI）、人事評価で「納得いかない」ポイント、についてのデータを紹介します。

2026年に重要なインパクトをもつ「戦略的テクノロジのトップ・トレンド」。AIネイティブ開発プラットフォーム （AI-Native Development Platforms）、AIスーパーコンピューティング・プラットフォーム （AI Super Computing Platform）、マルチエージェント・システム （Multiagent Systems）、ドメイン特化言語モデル （DSLM: Domain-Specific Language Models）、先制的サイバーセキュリティ （Preemptive Cybersecurity）、フィジカルAI （Physical AI）、デジタル属性 （Digital Provenance）、ジオパトリエーション （Geopatriation）、AIセキュリティ・プラットフォーム （AI Security Platforms）、コンフィデンシャル・コンピューティング （Confidential Computing）と、10のトレンドが挙がっている。

⇒ 例年、幅広いテクノロジートレンドが紹介されてきましたが、2026年版は10のトレンドのほとんどがAI関連となりました。ガートナーでは「2026年は節目の年」としています。

生成AIによる検索支援機能の急速な進展が、ユーザーの情報収集や購買行動に与える影響を調査。Google検索の「AI Overviews（AIが生成する概要）」が表示されても、42～47％の人は追加で「Webサイトを確認することが多い」と回答した。「生成AIだけで十分」とする回答が5～7％と少ないことからも、現状では、生成AIは情報検索の“入口”にとどまっていることがわかる。AI利用の懸念点は、「情報が古かったり、間違っているかもしれない」（37.0％）、「どの情報をもとに答えているのか分からない」（35.9％）などが多い。

⇒ 生成AIと情報検索の融合による影響については、さまざまな見方があります。この調査では、Google検索のAI Overviewsに限定したうえで「従来の検索を代替するのではなく、補完している」という結論を導いていますが、「ChatGPT」「Perplexity」といった違うタイプのツールも含め、これから検索行動がどう変化するのかが気になります。