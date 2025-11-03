石川温のPCスマホニュース解説 第258回
アドビ、AIで若年層開拓 “映える”画像を作りやすく
2025年11月03日 07時00分更新
PhotoshopやIllustratorなど、クリエイター向けのソフトを手がけるアドビ。ここ数年、彼らの経営課題となっているのが「若年層の取り込み」だ。
アドビのソフトは「難しい」
アドビは20年以上、ソフトウェア事業を手がけているが、10年ぐらい前までは「プロのクリエイター」がメインの顧客層であった。写真家やデザイン事務所、編集スタジオで仕事をする、お金を稼いでいくにはアドビの製品が必需品という人たちがターゲットだった。
彼らは10年以上、同じソフトを使い続けているため、アドビにはできるだけ操作性を変えないことが求められていた。プロ用のツールであるため、とにかく操作体系が難しく、わかりづらい。正直言って「ちょっとデザインを始めてみようかな」という人にはハードルがとても高い。
そんななか、SNSの広がりにより、インフルエンサーが台頭してきた。
YouTuberなどが動画を編集し、サムネイルの画像を凝ろうと思うと、プロ向けの編集ソフトが必要になるが、アドビのソフトは「難しい」という印象があった。
そこで、アドビはカジュアルにデザインの初心者であるクリエイター向けにウェブ上でデザインできる「Adobe Expess」を提供するようになった。プロ向けのソフトとは違い、メニューもできるだけシンプルな構成となっており、誰もがとっつきやすいように配慮している。
