西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート 第172回
ゲーミングマウス「PRO X SUPERLIGHT 2C」がオススメ!!
小型マウス愛好家が待望したロジクールGのコンパクト版「PRO Xシリーズ」：ドスパラ大阪・なんば店
2025年11月02日 09時00分更新
大阪・日本橋のPCパーツショップ「ドスパラ大阪・なんば店」を取材しました。今回、店舗スタッフの前川莉央さんがオススメする製品は、ロジクールのワイヤレスゲーミングマウス「PRO X SUPERLIGHT 2C」です。世界中のプロ選手から高い評価を受けている「PRO X SUPERLIGHT 2シリーズ」のコンパクトモデルとなります。
PRO X SUPERLIGHT 2Cは、ロジクールのゲーミングブランド「ロジクールG」から登場しているワイヤレスゲーミングマウス「PRO X SUPERLIGHT 2シリーズ」のコンパクトモデルです。10月9日に発売したばかりの新製品です。「PRO Xシリーズ」は、同社の「PROシリーズ」のさらに上位に位置するハイエンドラインで、世界のトッププロ選手と共同開発しているゲーミングデバイスとなります。
カラーはホワイト／ブラック／マゼンダの3色をラインアップ。デザインは従来のPRO X SUPERLIGHT 2をそのまま小型化したような左右対称形で、ソール形状も同じデザインを縮小したものとなっています。サイズは118.4×61.2×38.6mm、重さは約51gと、軽量なゲーミングマウスです。
センサーやスイッチは従来モデルと同じく「HERO2センサー」と「LIGHTFORCEスイッチ」を採用しています。解像度は100〜44000DPI、トラッキング速度は888IPS、ポーリングレートは最大8000Hzに対応。対応する「LIGHTSPEEDワイヤレスレシーバー」も同梱されます。バッテリーの連続動作時間は約95時間です。
前川さんいわく、自身は小型マウスの愛好家で、ロジクールGのPRO Xシリーズにもコンパクトタイプが登場してほしいと以前から強く思っていたそうです。今回待望のコンパクトタイプが登場したことで、さっそく自宅でも使用しているとのこと。使用期間はまだ短いものの、かなり好印象だと話していました。
また、PRO X SUPERLIGHT 2Cはハンプ形状が低めで、つまみ持ちとの相性が良いとしています。指先でマウスを細かくコントロールするタイプの人に特にオススメとのことです。
ドスパラ大阪・なんば店では、3階フロアでゲーミングデバイスを中心とした周辺機器を展開しています。同フロアでは現在、ASUSのポータブルゲーミングPC「ROG Xbox Ally」を展示中です。Xboxワイヤレスコントローラーを思わせるゲームパッド部分の形状や操作感など、ぜひ店頭で実機を触って確かめてみてください！
この連載の記事
-
第171回
デジタルWQHD～4Kで快適にゲームできるアッパーミドル構成のゲーミングPCが店舗限定セール中：マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店
-
第170回
デジタル2万円台で希少な条件を満たしたキーボードがロジクールGから登場：ソフマップ なんば店
-
第169回
PCパーツFPSを本気でプレイする人に強くオススメしたい、超ショートストロークキーボード「ZENAIM KEYBOARD2 mini」：PCワンズ
-
第168回
デジタル1台あるとマジで便利なやつ！ 部屋にUSBケーブルが乱雑している人は一旦これで状態チェック：ツクモLABI1なんば店
-
第167回
デジタルいとおかし。日本ではかなーり珍しい「嫁グラボ」！ PowerColorのRadeon RX 9070 XT搭載モデル：パソコン工房 大阪日本橋店
-
第166回
デジタルもう黒と白のノートPCには飽きた。艶ありレッドが超映える「G TUNE P5」は特別な一台に見えるかも：マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップ
-
第165回
デジタルあなたは何色を選びますか？ ドレスアップを楽しめるOzgamingのゲーミングPCから自分の推し色を見つけよう：ソフマップ なんば店
-
第164回
PCパーツ平成に生まれた世紀のゲーム「DS」 その懐かしさを感じるAYANEOゲーミングデバイスが先行予約でお得！：PCワンズ
-
第163回
デジタルいつだって流行は既存のすぐ隣で生まれる…… 次に来るPCケースはこれだ！：ツクモLABI1なんば店
-
第162回
デジタルわぁ、安い！ 3980円のMSI空冷CPUクーラー（エントリークラスでもしっかりアドレサブルRGB対応で嬉しいです）：パソコン工房 大阪日本橋店
- この連載の一覧へ