西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート 第172回

ゲーミングマウス「PRO X SUPERLIGHT 2C」がオススメ!!

小型マウス愛好家が待望したロジクールGのコンパクト版「PRO Xシリーズ」：ドスパラ大阪・なんば店

2025年11月02日 09時00分更新

文● 勝田有一朗　編集●ドリブルまつなが／ASCII

ロジクールG PRO X SUPERLIGHT 2C

　大阪・日本橋のPCパーツショップ「ドスパラ大阪・なんば店」を取材しました。今回、店舗スタッフの前川莉央さんがオススメする製品は、ロジクールのワイヤレスゲーミングマウス「PRO X SUPERLIGHT 2C」です。世界中のプロ選手から高い評価を受けている「PRO X SUPERLIGHT 2シリーズ」のコンパクトモデルとなります。

スタッフの前川莉央さん

ロジクールG PRO X SUPERLIGHT 2C

ロジクールの「PRO X SUPERLIGHT 2C」がオススメ。写真はホワイトモデル

　PRO X SUPERLIGHT 2Cは、ロジクールのゲーミングブランド「ロジクールG」から登場しているワイヤレスゲーミングマウス「PRO X SUPERLIGHT 2シリーズ」のコンパクトモデルです。10月9日に発売したばかりの新製品です。「PRO Xシリーズ」は、同社の「PROシリーズ」のさらに上位に位置するハイエンドラインで、世界のトッププロ選手と共同開発しているゲーミングデバイスとなります。

ロジクールG PRO X SUPERLIGHT 2C

カラーはほかにもブラック、マゼンダをラインアップ

　カラーはホワイト／ブラック／マゼンダの3色をラインアップ。デザインは従来のPRO X SUPERLIGHT 2をそのまま小型化したような左右対称形で、ソール形状も同じデザインを縮小したものとなっています。サイズは118.4×61.2×38.6mm、重さは約51gと、軽量なゲーミングマウスです。

　センサーやスイッチは従来モデルと同じく「HERO2センサー」と「LIGHTFORCEスイッチ」を採用しています。解像度は100〜44000DPI、トラッキング速度は888IPS、ポーリングレートは最大8000Hzに対応。対応する「LIGHTSPEEDワイヤレスレシーバー」も同梱されます。バッテリーの連続動作時間は約95時間です。

ロジクールG PRO X SUPERLIGHT 2C

ホワイト、マゼンダの店頭価格は2万4500円

ロジクールG PRO X SUPERLIGHT 2C

ブラックは少し安価で2万4250円

　前川さんいわく、自身は小型マウスの愛好家で、ロジクールGのPRO Xシリーズにもコンパクトタイプが登場してほしいと以前から強く思っていたそうです。今回待望のコンパクトタイプが登場したことで、さっそく自宅でも使用しているとのこと。使用期間はまだ短いものの、かなり好印象だと話していました。

　また、PRO X SUPERLIGHT 2Cはハンプ形状が低めで、つまみ持ちとの相性が良いとしています。指先でマウスを細かくコントロールするタイプの人に特にオススメとのことです。

ROG Xbox Ally

ASUS「ROG Xbox Ally」を店頭展示中

　ドスパラ大阪・なんば店では、3階フロアでゲーミングデバイスを中心とした周辺機器を展開しています。同フロアでは現在、ASUSのポータブルゲーミングPC「ROG Xbox Ally」を展示中です。Xboxワイヤレスコントローラーを思わせるゲームパッド部分の形状や操作感など、ぜひ店頭で実機を触って確かめてみてください！

