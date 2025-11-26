エイシスは11月25日、同社が運営する二次元コンテンツの総合ダウンロードサービス「DLsite」にて、購入済みのPC同人ゲームが無料でスマートフォンで遊べるキャンペーン「DLsiteの大実験 ～あらゆるPCゲームがスマホで!? そんな未来を先行体験！～」を開催。11月30日までの期間限定となる。

これは、スマートフォン保有率がパソコン保有率を大きく上回る昨今において、パソコンというプレイ環境の制約の解消を実現するための実証実験。同人ゲーム文化の可能性を拡大していくために実施するものだという。

対象となるのは同サイトで販売しているゲームの半数以上にあたる約2万作品。しかもゲームデータをダウンロードすることなくブラウザ上で遊べる「クラウドゲーミング方式」を採用しており、端末のスペックが不足していても遊べる可能性を秘めている。

これにはユーザーも反応し、「すごい大実験だ…！」「神」「これは世界に誇れるテクノロジー」「あれ、これって革命では……？」「ウォォォォォ!!動く、動くぞー!!」と大興奮。なんと全年齢向け、成人向け作品ともに遊べるとのこと。

その熱烈な反響を受けてか、同日15時ごろからログインできない障害が発生。1時間ほどで復旧し、20時には修正版がリリース。クラウド上のすべてのセーブデータを一度リセットしている。

本キャンペーンはあくまで「実証実験」であり正式版ではないため、正常に動作しないケースがある点、セーブデータはPC版と同期されない点、DLsiteのアカウントおよび対象作品の購入が必要である点には留意してほしい。

キャンペーンは11月30日まで開催中。下記のサイトよりプレイし、不具合などを発見した場合は報告して、正式サービスの実装へ向けて協力してみてはいかがだろうか。

【推奨環境】 ●iOS

iPhone 11以降、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone SE（第2世代以降） RAM 4GB以上

●Android

RAM 6GB以上

●Wi-Fi環境について

安定したプレイのため、Wi-Fi環境でのご利用を強く推奨いたします。

・ネットワーク応答速度（Ping値）：50ms以下

・インターネット回線速度（アップロード／ダウンロードともに）：20Mbps以上

※ネイティブアプリ「DL Play Box」では本キャンペーン対象作品にはアクセスできません。

