ドラガミゲームスは10月9日、Nintendo Switch／PC（Steam）にて発売予定の恋愛シミュレーションゲーム『LoveR Kiss Endless Memories』のPC（Steam）版について、「Steam Next フェス」で体験版を配信すると発表。Steam Next フェスの開催期間は、2025年10月14日2時から10月20日まで。ゲームの発売日は2025年11月27日予定、価格はパッケージ版／ダウンロード版ともに6490円だ。

Steam NEXTフェスとは、これまでにSteamでリリースされたことのない新作ゲームを、いち早く体験できるゲームの祭典。今回配信予定の体験版では、ゲームモードの一つ「PROフォトセッション」を楽しめる。

女の子たちを撮影スポットに配置して、お好みのポーズ、衣装、トッピングアイテムなどを設定し、理想のカットを撮影することが可能だ。よいフォトスナップが撮影できたら、ぜひSNSに投稿してみよう！

なお、体験版では一部の衣装や背景に制限があり、製品版とは仕様が異なる部分がある点は覚えておいてほしい。

PC（Steam）版LoveR Kiss Endless Memoriess製品ページ

https://store.steampowered.com/app/3340680/LoveR_Kiss_Endless_Memories/

【ゲーム情報】

タイトル：LoveR Kiss Endless Memories

ジャンル：恋愛シミュレーション

販売：ドラガミゲームス

プラットフォーム：Nintendo Switch／PC（Steam）

発売日：2025年11月27日予定

価格：6490円（パッケージ版／ダウンロード版）

CERO：D（17才以上対象）

©SweetOne_KG、©Dragami_Games