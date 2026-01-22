ドラガミゲームスは1月21日より、Nintendo Switch／PC（GOG.com／DLsite／DMM GAMES）で発売中の恋愛シミュレーションゲーム『LoveR Kiss Endless Memories』について、フォトコンテスト第1回を開催中。開催期間は、2026年3月25日23時59分59秒まで。

「LoveR」シリーズは、写真撮影を通してヒロインたちとの関係を深めていく恋愛シミュレーションゲーム。『LoveR Kiss Endless Memories』で新たに追加されたPROフォトセッションモードでは、ポーズや衣装、シチュエーションを自由に設定し、ヒロインたちのさまざまな表情を撮影できるのが特徴だ。

そこで、このたび、プレイヤーが撮影した素敵な写真を共有・発表する場として、フォトコンテストを開催することに。

ルールは、ただ一つ。

「ゲーム内の機能で撮影したスクリーンショット」を投稿すること。

画角は縦向き、横向きどちらでもOK、DLCを含むすべての衣装を使用可、レンズフィルターや、フォトフレーム、スタンプなどの演出要素もすべて使用可能となっている。ただし撮影後の画像加工は不可とのこと。

本作のフォトモードの機能を活用すれば、下のような写真も思いのままに撮影できる。

投稿された作品は、ドラガミゲームススタッフが厳正な選考を行い、入選作品を決定する。上位入賞作品には記念トロフィーと豪華賞品をプレゼント。さらに、今回は参加賞として、Nintendo Switch用DLCコード「モカ・ブロッサム」を用意している。

この衣装は、清楚で可憐な雰囲気の制服コスチュームで、さまざまなシチュエーションにあわせやすいものとなっている。応募した人全員にプレゼントされるので、ぜひ参加してゲットしよう。

【新コスチュームデザインイラスト】

作品の投稿は、下記特設サイトより受け付けている。

▼フォトコンテスト特設サイトURL

https://www.smartcross.jp/loverkem/

【応募要項】

①『LoveR Kiss Endless Memories』『LoveR Kiss』『LoveR』のゲーム内で撮影した写真（スクリーンショット）であること。（対応機種は問わず）

②レタッチやトリミングなどを含むゲーム外での編集は禁止

『LoveR Kiss Endless Memories』の新モード「PROフォトセッション」は従来よりも幅広い表現が可能なモードとなっているので、ぜひ「PROフォトセッション」を活用した作品で参加してみよう。

※詳細な応募規約・注意事項等については特設サイトをご確認ください。

■賞品内容

● 最優秀賞（1名）

・記念トロフィー

・ゆっくりユミナ＆ヒマリ ぬいぐるみセット

● 優秀賞（1名）

・記念トロフィー

・ゆっくりユミナ ぬいぐるみ

● 特別賞（1名）

・記念トロフィー

・ゆっくりヒマリ ぬいぐるみ

● 入賞（5名）

・Nintendo Switch用DLCコード「ホーム水着」

● 参加賞（応募者全員）

・Nintendo Switch用DLCコード「モカ・ブロッサム」

※ゆっくりぬいぐるみおよびDLCコード「ホーム水着」は、パッケージ版『LoveR Kiss Endless Memories』のドラガミストア購入特典と同一のものです。

※DLCコード「モカ・ブロッサム」は、今後配布または有償販売を行う可能性があります。

※DLCコードを除く賞品の海外発送は行っておりません。あらかじめご了承ください。

【ゲーム情報】

タイトル：LoveR Kiss Endless Memories

LoveR Kiss Endless Memories Nintendo Switch 2 Edition

ジャンル：恋愛シミュレーション

販売：ドラガミゲームス

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（GOG.com／DLsite／DMM GAMES）

発売日：

Switch／PC：発売中（2025年11月27日）

Switch 2： 2026年4月30日予定

価格：

Switch／PC：6490円（パッケージ版／ダウンロード版）

Switch 2：7590円（パッケージ版／ダウンロード版）★

★アップグレードパスは1100円。

CERO：D（17才以上対象）

©SweetOne_KG、©Dragami_Games