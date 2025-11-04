「甘いとしょっぱいが無限に続くのやばいって」禁断の「クリスピー・クリーム・プレミアム」炙りチーズとりんごドーナツが限定販売

いつものドーナツでは満たされない、そんなあなたに朗報です。サクサクのアップルパイに、香り高いシナモン、そしてとろりとかかるモントレージャックチーズ。この甘くてしょっぱい禁断の組み合わせのドーナツが店舗限定でリリース！

「クリスピー・クリーム・プレミアム」は、“ここでしか体験できないブランド体験”をお届けする地域限定シリーズ。ふだんは、北海道・東京・名古屋・福岡の4エリアで展開されているエリア限定商品が、11月12日（水）より一部取扱店舗を拡大して登場します。

私、クリスピー・クリーム・ドーナツの特に「チョコ スプリンクル」が大好きでよく食べに行くのですが、このシリーズの商品は食べたことがなかったので、絶対に食べてみたい！

炙りチーズとりんごがとけあう“アップルパイドーナツ”

クリスピー・クリーム・ドーナツでは、東京国際フォーラム店など全国7店舗限定で「クリスピー・クリーム・プレミアム」シリーズの新商品「クリスピー・クリーム・プレミアム シナモンアップルパイ with モントレージャックチーズ」を2025年11月12日（水）より期間限定で販売します。

クリスピー・クリーム・プレミアム シナモンアップルパイ with モントレージャックチーズ

価格：￥388、イートイン￥396（税込）

販売期間：2025年11月12日(水)～12月上旬頃予定 ※なくなり次第終了です

代表的なアメリカ産チーズのひとつ「モントレージャックチーズ」とアメリカで親しまれるりんごを組み合わせた“プレミアムドーナツ”です。クリスピー・クリーム・ドーナツの定番のひとつ「シナモン シュガー」に、ミルククリームとキャラメルの風味が香る角切りりんご入りのフィリングを重ね、さらにミルキーでまろやかなモントレージャックチーズのスライスを2枚トッピング。仕上げにチーズを炙る工程を取り入れることで、香ばしさをプラスするとともにキャラメルアップルの香りも引き立ち、まるでアップルパイのような味わいを楽しむことができる商品となっています。

販売店舗

sitatte sapporo店、渋谷シネタワー店、東京国際フォーラム店、有楽町イトシア店、名古屋タカシマヤ店、ららぽーとEXPOCITY店、キャナルシティ博多店