コーエーテクモゲームスは9月17日、PC（DMM GAMES／Steam）にてサービス中のバカンスゲーム『DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation』について、あずさの新SSR水着「タンデム・エンバー」を追加した。また、「乙女の純情キャンペーン」も開始している。キャンペーンの開催期間は、2025年9月29日11時59分まで。

以下では、開催中のガチャやキャンペーンの詳細を紹介しよう。

■【DOAXVV】あずさ新水着「タンデム・エンバー」PV

「スターコーデガチャ」

スターコーデガチャでは「あずさ」専用水着の提供割合がアップしている。また、有償Vストーンによる10連ガチャのおまけとして、「あずさスター」10個を入手可能だ。開催期間は、2025年9月29日11時59分まで。

・SSR水着「タンデム・エンバー（あずさ）」

■「タンデム・エンバー（あずさ）」入手で特別ミッションをクリア！

「タンデム・エンバー（あずさ）」入手を条件とした期間限定のミッションを達成することで、あずさの「生着替え」エピソードやSSRデコブロマイド「内から湧き上がるスタミナ９（あずさ）」を獲得できる。

※あずさ専用水着は期間限定の水着となります。

※「あずさスター」は本ガチャおよび、2025年10月頃（予定）までに開催予定の「あずさ専用」スターコーデガチャにて、ガチャのおまけとして入手できます。

※「あずさスター」と「タンデム・エンバー（あずさ）」を交換できる回数は、本ガチャでの1回のみとなります。

「乙女の純情キャンペーン」

期間限定キャンペーンとして以下を開催。開催期間は、2025年9月29日11時59分まで。

■なつかしコーデガチャが最大120連無料！

過去に登場したSSR水着「ムーリングライン」がなつかしコーデガチャで再登場している。期間中、なつかしコーデガチャ専用の10連ガチャチケットが毎日もらえるログインボーナスを開催（最大12日間）。

「トレンドコーデガチャ」

登場するSSR水着は以下の「うすかわたけのこ」のみに。10連ガチャのステップ3／3では、SSRの出現確率が3.3％になる。開催期間は、2025年9月22日11時59分まで。

[ガチャ内容]

・SSR水着「うすかわたけのこ（ティナ）」

・SSR水着「うすかわたけのこ（モニカ）」

・SSR水着「うすかわたけのこ（シャンディ）」

※ステップ3／3の有償Vストーン限定の10連ガチャ後は、ステップ3／3を継続します。

※ステップ3／3の無償Vストーンによる10連ガチャ後は、ステップ1／3に戻ります。

「なつかしコーデガチャ」

過去に登場した9人の女の子のSSR水着「ムーリングライン」が2種類のガチャで登場。登場するSSR水着は「ムーリングライン」のみとなり、10連ガチャのステップ6／6では、有償Vストーン限定の10連ガチャ利用時のみ、「ムーリングライン」1着を確定で入手できる。開催期間は、2025年9月29日11時59分まで。

※SSR水着「ムーリングライン」と女の子の組みあわせは、ゲーム内各ガチャの「ガチャ詳細」をご確認ください。

※ステップ6／6の有償Vストーン限定の10連ガチャ後は、ステップ3／6に戻ります。

※ステップ6／6の無償Vストーンによる10連ガチャ後は、ステップ6／6を継続します。

※ステップ数はなつかしコーデガチャ①～②で共有されます。

「せ、責任とれよな……♥」イベント

■やわらかエステイベント開催！ 女の子育成のチャンス！

新イベント「せ、責任とれよな……♥ ～やわらかエステ編～」を開催中。集めたエステアイテムを女の子にプレゼントして、特別なスキルを習得させよう。開催期間は、2025年9月22日11時59分まで。

■ロッククライミングイベント開催！ 潜在能力強化のチャンス！

2025年9月22日メンテナンス後より開催予定のイベント「せ、責任とれよな……♥ ～ロッククライミング編～」では、集めたイベント限定アイテムを使って「ロッククライミング」に挑戦できる。最後まで登り切ると、女の子の「潜在能力」がレベルアップする。開催期間は、2025年9月22日メンテナンス後～9月29日11時59分まで。

※イベント、キャンペーンの日程・内容は予告なく変更する可能性があります。

※各種水着、イベント、報酬などは、今後再提供する場合があります。

※ガチャ確率などの詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

【ゲーム情報】

タイトル：DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation（デッド オア アライブ エクストリーム ヴィーナス バケーション）

ジャンル：スポーツ／バカンス

配信：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：PC（DMM GAMES／Steam）

配信日：配信中

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

CERO：D（17歳以上対象）

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

※各種仕様詳細、実施日時、内容は変更される場合があります。