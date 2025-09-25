KongStudiosは9月25日、iOS／Android向けドット絵アクションRPG『ガーディアンテイルズ』について、4周年イベントで、大川ぶくぶ先生描き下ろしのスペシャルコスチュームを販売すると発表。4周年イベントの開催日は、2025年10月1日（予定）より。

スぺシャルコスチュームは、騎士専用の「ぽよよんガーディアン」。主人公である騎士にコスチュームを着用することで、大川ぶくぶ先生描き下ろしの「ぽよよん」とした姿に変身できる。立ち絵はもちろん、ドット絵も専用の見た目に変わるので本コスチュームで冒険を楽しめる。

さらに、本コスチュームには専用の装備（盾）や、限定のシステムボイス（CV：高森奈津美さん）もセットに。いずれも大川ぶくぶ先生による描（書）き下ろしとなっているので、ぜひ入手して楽しもう。

販売期間：2025年10月1日メンテナンス終了後～10月15日13時59分

販売場所：ショップ>パッケージにて購入可能

※詳細はゲーム内にてご確認ください

新英雄「ハルカ（CV：桑原由気さん）」公式ショート動画にゲスト出演！

『ガーディアンテイルズ』公式ラジオ番組「ガデテルチャンネル出張版」の4周年記念回を、本日から4日間連続配信。MCを務めるワイバーン姉妹が、4周年英雄「ミスティックバイオレット ハルカ（CV：桑原由気さん）」をゲストに迎えて、騎士様のお悩みやメッセージに応えていく。公開スケジュールは、2025年9月28日まで。

なお、新英雄「ハルカ」の情報は公式特設サイトにて先行公開中。9月24日に実施された生放送では、開発途中のイラストやデザインチームのコメントを交えてさらに詳しく紹介されているので、ぜひアーカイブをチェックしよう。

【ガデテルチャンネル出張版プレイリスト】

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQhmuiMYZa9USzgfowhUQIjPtSiWrAID4

【生放送アーカイブ】

https://www.youtube.com/live/SwuxnJOyAr0?feature=shared

ガデテルチャンネル出張版4周年記念公開キャンペーン開催！

ガデテルチャンネル出張版4周年記念回の公開にあわせて、公式Xにてキャンペーンを開催中。「ガーディアンテイルズ」の非売品グッズ「メイリル クッション」を抽選で10名にプレゼントするので、ぜひ参加してみよう。開催期間は、2025年9月30日まで。

【参加方法】

①公式Xをフォロー

②キャンペーンポスト、公開動画4本のいずれかをRP

③「#ガデテル4周年ハルカ登場」をつけて動画の感想や4周年への期待をポスト

【ゲーム情報】

タイトル：ガーディアンテイルズ

ジャンル：ドット絵アクションRPG

配信：Kong Studios

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2021年10月6日）

価格：基本無料（アイテム課金）

