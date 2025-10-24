ショートケーキの生みの親が作ったショートケーキみたいな缶に入ったショートケーキみたいなクッキー

日本で初めてショートケーキを考案したといわれるコロンバン。そんなコロンバンのショートケーキクッキー」は、缶もクッキーもまるでショートケーキのような見た目で、たまらないかわいさです！

“まるでショートケーキ”なクッキー缶

コロンバンは、東京駅 グランスタ店など各店で11月1日から2026年3月14日まで、昨年好評だった「ショートケーキクッキー」を期間限定で販売します。

ショートケーキクッキー

価格：6個入￥2,160（税込）

※期間限定・数量限定商品のため、無くなり次第終了となります。

苺ペーストとフリーズドライ苺、練乳を加えた「いちごミルク」テイストのクッキーを、生クリームのような味わいのホワイトチョコレートで包み込みました。トッピングには、チョコレートを染み込ませた風味豊かな国産いちご「紅ほっぺ」を贅沢に使用し、まるでショートケーキのようなクッキーに仕立てています。

ショートケーキがデザインされた上質な缶は、開ける前からワクワク感を高めます。日頃の感謝を伝えるギフトとしてはもちろん、誕生日・記念日のお祝いや、バレンタイン・ホワイトデーの贈り物にも最適な、特別な一品です。

販売店舗

コロンバン直営店舗（コロンバン原宿サロン、コロンバン原宿、東京駅 グランスタ店、京王新宿サロン、羽田空港SMILE TOKYO店、池袋東武店、イオン成田店、イオン幕張新都心店、アトレ松戸店）、コロンバンオンラインショップ、カスミ、紀ノ国屋、マルエツ（一部店舗を除く）