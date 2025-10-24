ショートケーキの生みの親が作ったショートケーキみたいな缶に入ったショートケーキみたいなクッキー

文●オシミリン（LOVEWalker編集部）

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷
ショートケーキクッキー

　日本で初めてショートケーキを考案したといわれるコロンバン。そんなコロンバンのショートケーキクッキー」は、缶もクッキーもまるでショートケーキのような見た目で、たまらないかわいさです！

“まるでショートケーキ”なクッキー缶

　コロンバンは、東京駅 グランスタ店など各店で11月1日から2026年3月14日まで、昨年好評だった「ショートケーキクッキー」を期間限定で販売します。

ショートケーキクッキー
価格：6個入￥2,160（税込）
※期間限定・数量限定商品のため、無くなり次第終了となります。

ショートケーキクッキー
ショートケーキクッキー

　苺ペーストとフリーズドライ苺、練乳を加えた「いちごミルク」テイストのクッキーを、生クリームのような味わいのホワイトチョコレートで包み込みました。トッピングには、チョコレートを染み込ませた風味豊かな国産いちご「紅ほっぺ」を贅沢に使用し、まるでショートケーキのようなクッキーに仕立てています。

　ショートケーキがデザインされた上質な缶は、開ける前からワクワク感を高めます。日頃の感謝を伝えるギフトとしてはもちろん、誕生日・記念日のお祝いや、バレンタイン・ホワイトデーの贈り物にも最適な、特別な一品です。

販売店舗
コロンバン直営店舗（コロンバン原宿サロン、コロンバン原宿、東京駅 グランスタ店、京王新宿サロン、羽田空港SMILE TOKYO店、池袋東武店、イオン成田店、イオン幕張新都心店、アトレ松戸店）、コロンバンオンラインショップ、カスミ、紀ノ国屋、マルエツ（一部店舗を除く）

文 / オシミリン（LoveWalker編集部）

大阪生まれ。
趣味は読書と写真を撮ること、おいしいものを食べておいしいお酒を飲むこと。

グルメ・イベント/注目スポット/お役立ち情報
もっと楽しみたい、丸の内。

■関連サイト