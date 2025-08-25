コーエーテクモゲームスは8月25日、幕張メッセ（千葉市美浜区）にて開催される「東京ゲームショウ2025」（以下：TGS2025）に出展すると発表。また、本日よりコーエーテクモゲームスTGS2025特設サイトに加えて、TGS2025開催を記念した新作グッズも公開した。

コーエーテクモブースでは、ダーク戦国アクションRPG「仁王」シリーズ最新作『仁王3』や、『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム』へと繋がる知られざる物語を描く『ゼルダ無双 封印戦記』、究極のハイスピード忍者アクションゲーム『NINJA GAIDEN 4』の試遊台設置に加え、各タイトルの世界観を再現したブースの出展、大型モニターでの映像放映やノベルティ配布などを予定している。

TGS2025の開催期間は、2025年9月25日から9月28日までの4日間（一般日は9月27日と28日）。

《コーエーテクモゲームスTGS2025 特設サイトURL》

https://www.gamecity.ne.jp/tgs/ja/

《出展タイトル一覧（タイトル：出典形態）》

『仁王３』：試遊／ブース出展

『ゼルダ無双 封印戦記』：試遊／ブース出展

『NINJA GAIDEN 4』：試遊／ブース出展

新作グッズ

TGS2025を記念した新作グッズについて、2025年9月25日よりTGS会場の物販コーナーにて販売。また、翌週10月3日よりウェブ通販（KOEI TECMO SPOT Online Shop／ガストショップ）でも販売開始する。

物販ブースでは、『ユミアのアトリエ ～追憶の錬金術士と幻創の地～』や『紅の錬金術士と白の守護者 ～レスレリアーナのアトリエ～』をはじめとした「アトリエ」シリーズ、「DEAD OR ALIVE」シリーズ、『真・三國無双 ORIGINS』などの人気タイトルから新作グッズを多数用意しているという。

さらに『仁王３』の新作グッズもいち早く登場。詳細はTGS新作グッズの特設ページを確認してほしい。

《TGS2025 新作グッズ特設ページURL》

https://www.gamecity.ne.jp/tgs/ja/goods/

《新作グッズ概要》

概要：

【TGS会場】

販売期間：2025年9月25日～28日

販売場所：幕張メッセ Hall 9～11 物販コーナー内

【通販】

販売期間：2025年10月3日～10月26日予定

販売場所：ガストショップ／KT SPOT Online Shop

※商品の発送は12 月上旬～中旬を予定しております。

特典情報：販売場所ごとに、豪華特典を予定。詳細は近日公開予定となる。

◆【新商品】等身大タペストリー

種類：4種類

価格：各8000円

サイズ：W515×H1700mm

『ソフィーのアトリエ２』『DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation』の人気キャラクターが等身大タペストリーになって登場。ソフィーは本商品用に描き下ろした新規イラストを使用している。各キャラクターの設定身長にあわせた等身大サイズで、存在感抜群のアイテムだ。

◆【新商品】B2 ダブルスエードタペストリー

種類：4種類

価格：各4500円

サイズ：W515×H728mm

『レスレリアーナのアトリエ』『ユミアのアトリエ』の描き下ろしイラストを使用したB2ダブルスエードタペストリーが登場。また、『ソフィーのアトリエ』『紅の錬金術士と白の守護者』からも人気のイラストがB2タペストリーとなって登場する。

◆【新商品】レスレリアーナのアトリエ B2 タペストリー アトリエサマー2025

種類：5種類

価格：各3500円

サイズ：W515×H728mm

『レスレリアーナのアトリエ』のゲーム内イベント「アトリエサマー2025」のイラストを使用したB2タペストリー5種が登場。

◆【新商品】B5アクリルプレート

種類：4種類

価格：各5000円

サイズ：182×257mm

『レスレリアーナのアトリエ』『ユミアのアトリエ』の描き下ろしイラストを使用したB5アクリルプレートが登場。また、『ソフィーのアトリエ』『ライザのアトリエ２』からも人気のイラストがアクリルプレートとなって登場する。

◆【新商品】ユミアのアトリエ トレーディングアクリルマグネット【全11種】