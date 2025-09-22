『P5X』の夏はまだまだ終わらない！「夏だ！水着だ！SEA TIME！前編」を開催

セガは9月22日、iOS／Android／PC（Google Play Games／Steam）向け心のダンジョンを冒険するRPG『ペルソナ5: The Phantom X』（以下、P5X）について、Ver.2.1のアップデートを実施し、大型イベント「夏だ！水着だ！SEA TIME！前編」を開催。開催期間は、2025年10月9日10時59分まで。

今回のイベントでは、特別に書き下ろされたストーリーを始め、バラエティ豊かなミニゲームや、メインキャラクターたちとの距離がぐっと縮まるドラマなど、盛りだくさんの内容が楽しめる。「ペルソナ」シリーズならではの季節イベントを、余すことなく体験しよう。

新イベント「夏だ！水着だ！SEA TIME！前編」を開催！

「夏だ！水着だ！SEA TIME！前編」では、臨海学校を舞台に、水着に着替えた『P5X』キャラクターたちとの特別なストーリーやさまざまなミニゲームが楽しめる。イベントストーリーを進めたり、期間限定のステージに挑戦し、契約（ガチャ）に使える「自在結晶」や「ゴールドチケット」などの豪華報酬を手に入れよう。開催期間は、2025年10月9日10時59分まで。

【コンテンツ紹介】

●夏だ！水着だ！SEA TIME！前編

イベントストーリーを進めると、主人公用衣装「サングラスRD」などの報酬や、イベント専用アイテム「珍しい貝殻」が獲得できる。「珍しい貝殻」を集めると、主人公用衣装や特定の武器補給で使用可能な「プラチナミリコイン」などとの交換が可能だ。

また、ストーリーを進めると解放されるイベントミッションをクリアすることで、新たなイベントが楽しめる。

●ビーチの異変・夏のお祭り

イベントミッションをクリアすると、期間限定のステージ「ビーチの異変・夏のお祭り」に挑戦できる。ステージの初回クリア報酬として「自在結晶」「喚喜のメダル」などが手に入るほか、一部のステージでは新★5キャラクター「素羽・トロピカル」と協力したバトルを楽しめる。

また、バトル時に「素羽・トロピカル」「新井素羽」「多祢村理子」を編成すると、一部のステージではクリア時の獲得報酬量がアップする。

●射的チャレンジ

イベントミッションを進めてクリアすると“射的チャレンジ”のプレイが可能に。ステージ内に出現する海賊たちを撃破して、イベント専用アイテムの「珍しい貝殻」や、「自在結晶」などを手に入れよう。ステージをクリアしていくと、サポートキャラクターが解放されていく。

●夏の思い出

「新井素羽」「多祢村理子」「ルフェル」との特別なストーリーが楽しめる。また、ストーリーを進めることで「自在結晶」や「ゴールドチケット」が獲得可能だ。

ストーリーを最後まで進めると、対象の仲間を“花火大会”に招待できるようになる。開催期間は、2025年10月23日10時59分まで。

※次回のアップデートにて対象となる仲間の追加を予定しています。

●花火大会

報酬などで獲得したイベント専用アイテム「尺玉」を使って、さまざまな形の花火を作ろう。作成した花火は、“夏の思い出”のストーリーをすべてクリアした仲間とも鑑賞することが可能で、打ち上げた花火の数に応じて「怪盗全書・完成本」「日彰の宝石」などの育成素材が獲得できる。