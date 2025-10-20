鳥貴族初の「福袋」発売へ！オリジナルグッズがかわいい

鳥貴族は11月1日より「トリキの福袋」（3900円）を3万セット限定で販売する。

グッズやギフト券で中身が豪華な「トリキの福袋」

焼鳥チェーン「鳥貴族」から、ここでしか手に入らないオリジナルの鳥貴族グッズ5点に鳥貴族公式アプリギフト券3000円分がセットになったお得な福袋が登場。鳥貴族の福袋は今回が初めて。



<トリキの福袋>

▲おでかけトリッキートート



シンプルな柄のトートバックは普段使いにも最適！外側についたポケットにトリッキーを入れると可愛さも倍増。



サイズ（約）：タテ380×ヨコ340×マチ90㎜

▲ぬくぬく鳥貴族ブランケット



ひざ掛けにちょうど良いサイズのブランケット。鳥貴族の定番メニューがプリントされたデザインは周りの視線も釘付け。



サイズ（約）：タテ700×ヨコ1,000㎜

▲トリッキーのジャガードタオル



トリッキーの絵がプリントされた、吸収性に優れたジャガードタオル。何枚あっても困らない必須アイテム。



サイズ（約）：タテ250×ヨコ250㎜

▲トリッキーコルクコースター



トリッキーの顔型のコルク製コースター。職場でも家庭でも活用できる3枚入り。



サイズ（約）：タテ85×ヨコ93㎜

▲鳥貴族×マルマンコラボオリジナルA６メモ



スケッチブックで有名なマルマンとのコラボメモ帳が登場。シンプルなデザインで持ち歩きやすいA6サイズのメモ帳。



サイズ（約）：タテ132×ヨコ100×厚10㎜

▲鳥貴族公式アプリギフト券3000円分（1000円×3枚）

※ギフト券はお会計ごとに「1人1枚まで」利用可能。グループで複数枚使う場合は「クエスト協力」が必要

※有効期限6ヶ月

※ギフト券は公式アプリ内で配布される為、事前に鳥貴族公式アプリのダウンロードが必要

福袋の販売詳細

販売時期：11月1日各店舗のオープン時間～12月12日（※無くなり次第終了）

販売方法：各店舗にて申込チケットを販売



発送時期：2026年1月中旬以降順次発送予定（送料無料）

販売数量：全店30000セット

販売価格：3900円



対象店舗：国内鳥貴族店舗全店（2025年9月末時点でのオープン店舗）※休業により豊中店、土山駅前店、竹ノ塚店、新宿歌舞伎町店、淡路店、今津店は除く

ファンにはたまらない！

トリキファンは見逃せないお得でかわいい福袋。実用性のある中身も嬉しい！在庫が無くなり次第予約ができなくなるため、チェックはお早めに！

（※文中の価格はすべて税込）