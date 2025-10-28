このページの本文へ

「肉ときどきレモンサワー。」6店舗で11月1日から

食べ放題＆飲み放題専門店で「北海道フェア」！ずわい蟹、いくら、味噌ラーメンも

2025年10月28日 12時30分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　食べ放題＆飲み放題専門店「肉ときどきレモンサワー。」は、11月1日から、北海道の冬の味覚を食べ放題で楽しめる「冬の北海道フェア」を全国6店舗で開催します。

「ちらし手巻き寿司」「カニマヨピザ」など食べ放題に！

　「肉ときどきレモンサワー。」は、卓上サワータワー完備で“待たずに飲める”食べ放題スタイルが特徴。肉料理から韓国グルメ、ピザ、デザートまで多彩なラインアップをそろえています。

　「冬の北海道フェア」では、紅ずわい蟹やいくらをぜいたくに盛り付けた「ちらし手巻き寿司」、さらに「カニマヨピザ」や「ずわい蟹とペンネのマヨグラタン」など、豪華な蟹料理が食べ放題となります。

・カニマヨピザ　（単品1188円）
・ちらし手巻き寿司（紅ずわい蟹）　（単品11078円）
・ちらし手巻き寿司（いくら）　（単品11078円）
・白湯鍋　（単品11078円）
・キムチーズ鍋　（単品11078円）

・ずわい蟹とペンネのマヨグラタン　（単品1528円）
・北海道クリームコロッケ　（単品1528円）
・北海道スイートコーンバター　（単品1638円）
・北海道味噌ラーメン　（単品11078円）
・メロンボールアイス　（単品1308円）

　本フェアの対象となるのは「2時間190品食べ放題＆飲み放題プラン」や「時間無制限200品食べ放題＆飲み放題プラン」などのコース注文時。各メニューは単品注文も可能です。上野、町田、栄住吉、神戸三宮、名駅、梅田の6店舗で実施しまます。

■肉ときどきレモンサワー。「冬の北海道フェア」
対象プラン：
　上野店・町田店・栄住吉店・神戸三宮店・名駅店
　・「2時間190品食べ放題＆飲み放題プラン」
　・「時間無制限200品食べ放題＆飲み放題プラン」
　梅田店
　・「3時間190品食べ放題＆飲み放題プラン」
　・「時間無制限200品食べ放題＆飲み放題プラン」
対象期間：11月1日～2026年2月28日　予定

※店舗や時間帯によってコースの価格は異なります

北海道グルメが集結！

　冬の夜にぴったりな、あたたかい鍋と海の幸の豪華フェア。ラーメン、スイーツまでそろっているので、冬の夜を温かく楽しめる内容になっています。紅ずわい蟹やいくらが食べ放題で味わえるこの機会に、北海道グルメを満喫しては？

※価格は税込み表記です。

