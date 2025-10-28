食べ放題＆飲み放題専門店で「北海道フェア」！ずわい蟹、いくら、味噌ラーメンも

食べ放題＆飲み放題専門店「肉ときどきレモンサワー。」は、11月1日から、北海道の冬の味覚を食べ放題で楽しめる「冬の北海道フェア」を全国6店舗で開催します。

「ちらし手巻き寿司」「カニマヨピザ」など食べ放題に！

「肉ときどきレモンサワー。」は、卓上サワータワー完備で“待たずに飲める”食べ放題スタイルが特徴。肉料理から韓国グルメ、ピザ、デザートまで多彩なラインアップをそろえています。

「冬の北海道フェア」では、紅ずわい蟹やいくらをぜいたくに盛り付けた「ちらし手巻き寿司」、さらに「カニマヨピザ」や「ずわい蟹とペンネのマヨグラタン」など、豪華な蟹料理が食べ放題となります。

・カニマヨピザ （単品1188円）

・ちらし手巻き寿司（紅ずわい蟹） （単品11078円）

・ちらし手巻き寿司（いくら） （単品11078円）

・白湯鍋 （単品11078円）

・キムチーズ鍋 （単品11078円）

・ずわい蟹とペンネのマヨグラタン （単品1528円）

・北海道クリームコロッケ （単品1528円）

・北海道スイートコーンバター （単品1638円）

・北海道味噌ラーメン （単品11078円）

・メロンボールアイス （単品1308円）

本フェアの対象となるのは「2時間190品食べ放題＆飲み放題プラン」や「時間無制限200品食べ放題＆飲み放題プラン」などのコース注文時。各メニューは単品注文も可能です。上野、町田、栄住吉、神戸三宮、名駅、梅田の6店舗で実施しまます。

■肉ときどきレモンサワー。「冬の北海道フェア」

対象プラン：

上野店・町田店・栄住吉店・神戸三宮店・名駅店

・「2時間190品食べ放題＆飲み放題プラン」

・「時間無制限200品食べ放題＆飲み放題プラン」

梅田店

・「3時間190品食べ放題＆飲み放題プラン」

・「時間無制限200品食べ放題＆飲み放題プラン」

対象期間：11月1日～2026年2月28日 予定



※店舗や時間帯によってコースの価格は異なります

北海道グルメが集結！

冬の夜にぴったりな、あたたかい鍋と海の幸の豪華フェア。ラーメン、スイーツまでそろっているので、冬の夜を温かく楽しめる内容になっています。紅ずわい蟹やいくらが食べ放題で味わえるこの機会に、北海道グルメを満喫しては？

※価格は税込み表記です。