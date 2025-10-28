このページの本文へ

肉のヤマ牛にて、11月2日・9日と快哉

カルビ丼が500円に！お得な“焼肉丼祭り”、11月に開催

2025年10月28日 12時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　焼肉丼専門店「肉のヤマ牛」は、11月2日、9日、29日の3日間限定で「11（いい）やき29（にく）丼祭り」を全国の店舗で開催します。

11月2日・9日・29日に祭りを開催！

　切り立て・焼き立てにこだわるヤマ牛ならではの“炭火の香ばしさ”と“肉の旨み”を、お得な価格で味わえる特別な3日間です。

【第1弾】11月2日（日）限定
「牛カルビ丼」など人気の定番丼を値下げ

　第1弾は11月2日。「日頃の感謝を込めて！」をテーマに、人気の定番丼を値下げします。

▲牛カルビ丼　通常690円→500円

▲すき焼きどん　通常690円→600円

▲牛カルビ＆大判豚丼　通常790円→700円

【第2弾】11月9日（日）限定
「牛ハラミ＆カルビ丼」など“ちょっと贅沢“なメニューを値下げ！

　続く第2弾は11月9日、「ちょっと贅沢な丼を！」をテーマに、特別価格の限定メニューが登場します。

▲牛ハラミ＆カルビ丼　通常980円→900円

▲牛タン＆カルビ丼　通常1190円→1100円

【第3弾】11月29日（土）
1年に1度の極上の焼肉丼を限定販売！

　そして第3弾は11月29日、年に一度の“いい肉の日スペシャル”。詳細は後日発表予定です。

3日間限定でお得な“丼祭り”！

　食欲の秋にふさわしい香ばしい炭火の香りと、心満たす丼の数々。特に500円から味わえる第1弾は、コスパ重視派にも見逃せない内容です。3日間限定なので、お見逃しなく！

※価格は税込み表記です。

