贅沢すぎ！ハーゲンから「クリームブリュレ」「ティラミス」など詰まったBOX。自分へのご褒美に

ハーゲンダッツ ジャパンは、アソートボックス「世界のデザート セレクション（クレームブリュレ・ベルギーショコラ・ティラミス）」を10月21日より期間限定にて全国で発売する。6カップ入り、1074円。

テーマは「世界のデザート」新作アソートボックスが登場

ハーゲンダッツの新作「世界のデザート セレクション（クレームブリュレ・ベルギーショコラ・ティラミス）」は、世界のデザートをコンセプトに厳選した3種のフレーバーが楽しめる、詰め合わせ商品。

秋冬の季節ぴったりな世界中のデザートから、フランスが発祥の「クレームブリュレ」、ベルギーの「ベルギーショコラ」、イタリアの「ティラミス」の3種のフレーバーを厳選し、ハーゲンダッツらしいアイスクリームにアレンジしている。

クレームブリュレは、「焦がしたクリーム」という意味をもつ、フランス発祥のデザート。卵の風味豊かなカスタードアイスクリームに、ほろ苦くカリカリとした食感のカラメルチップを散りばめた、アクセントのある味わいを特徴としている。

ベルギーは王室御用達のショコラトリーが多くあることでも知られ、チョコレートが様々な形でデザートとして親しまれている。今回、濃厚な味わいのベルギー産チョコレートを使用し、カカオ本来の濃厚な風味と滑らかな口どけが楽しめるよう仕上げた。

イタリア語で「私を元気づけて」という意味を持つデザートの「ティラミス」。マスカルポーネアイスクリームはリッチな味わいに仕上げるため、クリームを絶妙なバランスで配合。ココアを加えたエスプレッソソースとコク深いマスカルポーネが織りなすハーモニーを堪能できるという。

今日は何を食べようか迷っちゃう

各国のデザートをモチーフに、秋冬らしいフレーバーだから食べ比べるのも楽しい！食感や構造も異なる3種類のフレーバーで、この時期の贅沢が楽しめそう♡

（※文中の価格はすべて税込）