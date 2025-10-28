生なのに“ベイク”!? ローソン「生ベイクドチーズケーキ」がヒットの予感

ローソンは「生ベイクドチーズケーキ」と「生ベイクドショコラチーズケーキ」を、11月3日から全国の店舗で発売する。いずれも286円。

いいとこどり！新感覚チーズケーキ登場

寒くなる季節にあわせて登場するのは、ベイクドチーズケーキとレアチーズケーキの両方を1品で味わえ、濃厚なのにとろけるチーズケーキ。



今回、クリームチーズをベースに北海道産生クリーム入りホイップを混ぜ合わせることで、“ふわとろ～り”とした食感のチーズケーキを目指した。見た目はベイクドチーズケーキでありながらも、中はレアチーズケーキのような食感が楽しめるという。

▲「生ベイクドチーズケーキ」

マダガスカル産バニラビーンズの芳醇な香りとクリームチーズ（北海道産、オーストラリア産）の乳感が楽しめる、濃厚ながらもとろけるチーズケーキ。

▲「生ベイクドショコラチーズケーキ」

カカオ分62％のクーベルチュールチョコレートを使用し、濃厚なチョコレートの味わいとフルーティーな余韻が楽しめるとろけるショコラチーズケーキ。

バスチーなどに続くヒットの予感も

ローソンでは、これまで「バスチー」「濃厚生チーズケーキ」「ふわ濃チーズケーキ」などさまざまなチーズケーキを発売してきたが、そんな中今回はベイクドチーズケーキとレアチーズケーキのいいとこどりを目指した新感覚なチーズケーキが登場。これは注目が集まりそうだ。





どちらも気になるけれど……。チョコに目がない筆者は濃厚なショコラが特に食べたいっ！

（※文中の価格はすべて税込）