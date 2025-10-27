超ド級「メガ中とろ」110円！ くら寿司、4日間限定で大放出

くら寿司は10月31日～11月3日の4日間限定で、特別メニュー「メガ中とろ（一貫）」を110円で販売します。

“メガ級”の中トロが110円！

▲メガ中とろ（一貫） 110円

マグロの中トロ部分から脂乗りの良い部分を厳選し、熟成によって旨みを引き出した一皿で、上質な脂の甘みととろける食感が楽しめるといいます。

この企画は、大阪・関西万博店の来店者が累計30万人を突破したことを記念したもので、同日からは万博店で人気を集めた「世界の料理」メニューも11月27日まで期間限定販売します。

▲ケバブ 240円

トルコ共和国の「ケバブ」は、数種類のスパイスを効かせた肉にさっぱりとしたオニオンマリネを添えた一品です。

▲ハモンセラーノ 240円

スペイン王国の「ハモンセラーノ」は、スペイン産生ハムをオリーブオイルのみでシンプルに仕上げ、生ハム本来の風味を楽しめるというメニューです。

「大阪・関西万博店」仕様の新店が来春オープン！

ⓒExpo 2025

ⓒExpo 2025

さらに、くら寿司は大阪・関西万博店の“万博レガシー”として、店内で使用していたペットボトルキャップやポリタンクを再利用したレジカウンターなどを来春に大阪市内でオープン予定の新店舗へ移設することも発表しました。

万博来店者30万人突破記念！

お得に楽しめる大切りの中トロと、万博の思い出を感じさせる世界のグルメが一度に味わえる機会です。メガ中とろの旨みを堪能した後に、異国の味で万博の余韻に浸っては？

※価格は税込み表記です。