やったー！メガ中とろが110円に！4日間限定のうれしすぎるキャンペーン

今週末は3連休。みなさん、週末の予定は決めましたか？

くら寿司で4日間限定「メガ中とろ」

くら寿司では連休にあわせて、10月31日～11月3日の期間、特別メニュー「メガ中とろ（一貫）」を特別価格110円で提供します。

大阪・関西万博店の来店者が累計30万人を突破したことを記念した企画。くら寿司で登場する中とろは時期によって異なりますが、通常サイズでもふつうは110円以上するため、メガサイズで110円というのはかなりお値打ちといえます。

「メガ中とろ」は、とろけるおいしさ。マグロの中トロ部分の中でも脂の乗りが良い部位を厳選し、熟成によって旨みを引き出したとのことですよ。



110円はコスパ抜群。足を運んだら、思わず何皿かリピートして食べたくなりそうです。

万博レガシーメニューも

また、同日からは万博店で人気を集めた「世界の料理」メニューも全国の店舗で登場します。

▲ケバブ 240円

トルコ共和国をテーマにした「ケバブ」。数種類のスパイスを効かせた肉にさっぱりとしたオニオンマリネを添えています。

▲ハモンセラーノ 240円

スペイン王国をテーマにした「ハモンセラーノ」。スペイン産生ハムをオリーブオイルのみでシンプルに仕上げ、生ハム本来の風味を楽しめるというメニューです。

万博メニューの2品は11月27日まで販売されます。

※価格は税込み表記です。