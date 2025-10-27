スタバ新作は「とろあま」なストロベリー×ティー！ホリデーシーズン始まるよ～

スターバックス コーヒーは11月1日より、ホリデーシーズン2025をスタート。今年は「JOYFUL MEDLEY ― JOYでつながる」をテーマに、冬の風物詩のティー「ジョイフルメドレー」に、ストロベリーを重ねたメニューを展開します。

ティーとストロベリーが“とろあま”な

ホリデー限定メニューが登場

毎年登場する冬の定番メニュー「ジョイフルメドレー」は、ブラックティー、ウーロン茶、ジャスミンティーをブレンドし、アプリコットの華やかな香りも加えています。

今年は、さらにミラベル（西洋スモモ）などの風味を加え、華やかかつ奥深く豊かな味わいに仕上げたとのこと。

「ストロベリー＆ジョイフルメドレーティーフラペチーノ」は、「ジョイフルメドレーティー」をベースに、果肉入りのストロベリーを合わせた一杯です。ホイップの上にはフリーズドライストロベリーをトッピングし、華やかな見た目も特徴です。 甘酸っぱいストロベリー果肉のごろごろとした食感に、ジョイフルメドレーの華やかな香りが加わり、優しい甘さが広がるといいます。

「ストロベリームース＆ジョイフルメドレーティーラテ」は、なめらかなストロベリームースと、濃密なジョイフルメドレーティーの味わいを合わせたティーラテです。ストロベリーの香りと酸味、3種の茶葉の深いコクが溶け合い、やさしい甘さが口いっぱいに広がる仕立てです。

■ストロベリー＆ジョイフルメドレーティーフラペチーノ

店内700円、持ち帰り687円



■ストロベリームース＆ジョイフルメドレーティーラテ

Tallサイズ 店内620円、持ち帰り609円

ホリデー定番メニュー「ジンジャーブレッドラテ」も！

さらに今年は、フラペチーノやホイップクリームをのせたメニューを対象に、カスタマイズできる4種類のクッキー（別売）も販売。ホリデーらしいデザインの4種類（リボン、スノーマン、くま、人形）の中からランダムです。



■ジョイフルクッキートッピング 店内55円、持ち帰り54円



■ストロベリーチーズケーキ 店内580円、持ち帰り570円

また、毎年人気のホリデー定番メニューも同日より登場。スパイシーなジンジャーブレッドクッキーの風味をイメージした「ジンジャーブレッドラテ」、アプリコットの華やかな香りがアクセントの「ジョイフルメドレー ティーラテ」をラインアップします。

■ジンジャーブレッドラテ（Iced／Hot）

Tallサイズ 店内590円、持ち帰り579円



■ジョイフルメドレー ティーラテ（Hot）

Tallサイズ 店内570円、持ち帰り560円



■スターバックス ティバーナ ジョイフルメドレー 12袋入り

持ち帰り1680円

11月1日スタート！

冬の訪れを告げるスターバックスのホリデーシーズン。今年はティーとストロベリーの香りが織りなす“とろあま”な時間がテーマです。お気に入りのマグを手に、ひと口ごとに広がる温かさと幸福感を味わいたくなります。

※価格は税込み表記です。