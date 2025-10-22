やったね、松屋の「シュクメルリ」がパスタに！ニンニクのパンチに期待

日清食品冷凍は11月1日、「冷凍 日清スパ王プレミアム 松屋監修 シュクメルリ風パスタ」を全国で発売します。内容量288g（1人前）、価格はオープン。

牛めしの「松屋」とのコラボによる限定商品で、「スパ王プレミアム」シリーズの発売15周年を記念して登場。

「シュクメルリ」とは、にんにくとチーズがたっぷり入ったクリームソースで鶏肉を煮込むジョージアの伝統料理です。松屋が2019年に「シュクメルリ鍋」として商品化したことで話題となり、その後も度々復活販売されました。

今回の新商品では、松屋監修のもと、この人気メニューをパスタにアレンジ。ガツンと香るにんにくと、とろけるチーズのコクが広がるソースに、デュラム小麦100％のイタリア産スパゲティを合わせています。具材にはブロッコリーを加え、彩りを添えています。

松屋監修、冷凍「シュクメルリ風パスタ」

にんにく好き必食！

話題になった松屋の「シュクメルリ鍋」がパスタ化というのは意外ですが、にんにくとチーズの濃厚な味わいはパスタとの相性が良さそう。シュクメルリは「ニンニクを食べるための料理」ともいわれ、冷凍パスタでもニンニクの風味に期待できますよ。



冷凍商品で気軽にストックできて、しかも電子レンジで手軽に食べられるのはうれしいですね。寒い夜の食卓にぴったりの一品になりそうです。

※価格は税込み表記です。