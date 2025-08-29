コーエーテクモゲームスは8月28日、PC（DMM GAMES／Steam）にてサービス中のバカンスゲーム『DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation』について、モニカの「トゥルーカラーコーデ」が登場したと発表。また、「モニカ トゥルーカラーコーデ登場記念キャンペーン」も開始している。開催期間は、2025年9月11日11時59分まで。

■【DOAXVV】トゥルーカラーアップデート「モニカ」紹介PV

「トゥルーカラーコーデガチャ（モニカ）」概要

「トゥルーカラーコーデガチャ」では、「モニカ」専用水着の提供割合がアップしている。また、有償Vストーンによる10連ガチャのおまけとして「モニカパレット」10個を入手できる。開催期間は、2025年9月11日11時59分まで。

●SSR水着「オール・イン・ザ・ワン（モニカ）」

「オール・イン・ザ・ワン（モニカ）」は、アレンジメニューで「ガーリー」と「セクシー」の2つのモードを切り替えられる。さらに頭、顔、腕の装飾品のオン／オフも可能だ。

■ガチャのおまけで「ヴィーナスボード」の新ルート開放！

初回有償10連ガチャのおまけとして「トゥルーハートキー（モニカ）」を入手できる。モニカのヴィーナスボードで使用することで、新しいルートが開放される。

■「オール・イン・ザ・ワン（モニカ）」入手で「ダーリン」ボイスや演出が開放！

「オール・イン・ザ・ワン（モニカ）」の入手を条件としたミッションを達成することで、『ヴィーナスボイス「ダーリン♥」（モニカ）』と『TC勝利演出「モニカ」ダーリン♥』が開放される。ほかにも同条件の期間限定のミッションを達成することで、プレゼントアイテム「シーグラスのロケット」、SSRデコブロマイド「閃きのテクニック９（モニカ）」も獲得可能だ。

※モニカ専用水着は期間限定の水着となります。

※「モニカパレット」と「オール・イン・ザ・ワン（モニカ）」を交換できる回数は、本ガチャでの1回のみとなります。

※「モニカパレット」の詳細はお知らせにてご確認ください。

※トゥルーカラーコーデガチャは、有償Vストーンによる10連ガチャのみとなります。

「モニカ トゥルーカラーアップデート」概要

モニカのトゥルーカラーアップデートは以下のとおり。

■ヴィーナスボードに新ルート追加！ パネル開放で新エピソードをゲット！

モニカのヴィーナスボードに新たなルートが追加される。新ルートではパネル開放の報酬として、モニカの特別な新エピソードや新グラビア、カジノで聴ける新ヴィーナスボイスなどを入手できる。

■ヴィーナスショップに新髪型などモニカ専用アイテム3点が登場！

モニカの新髪型「ハーフアップツイン」『小道具「モニカの大事なぬいぐるみ」持つ』『表情カード「特別な笑顔」（モニカ）』をモニカのヴィーナスショップに追加。「ヴィーナスコイン」を集めてゲットしよう。

■モニカの部屋をテーマにした家具が新登場！

オーナールーム家具として、モニカの部屋をテーマにした家具8点が新たに登場。トゥルーカラーコーデと組みあわせて撮影を楽しもう。

■モニカの新規演出や新録ボイスが追加！

バレーの試合中などでのモニカの各種演出が追加されている。さらに、ホーム画面中などでのモニカの新録ボイスも追加。アップデートされたモニカの真の魅力を楽しもう。

■新撮影スポット「カジノ」が登場！

新たな撮影スポットとして「カジノ」を追加。各女の子のヴィーナスショップで入手できる。また、女の子同士のなかよしレベルを上げることで「カジノ」での二人撮影も可能になる。