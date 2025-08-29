なつかしコーデガチャが最大140連無料！ 豪華アイテムが手に入るキャンペーンも開催
モニカ（CV：幸村 恵理さん）の「トゥルーカラーコーデ」が『DOAXVV』に登場！
2025年08月29日 20時00分更新
コーエーテクモゲームスは8月28日、PC（DMM GAMES／Steam）にてサービス中のバカンスゲーム『DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation』について、モニカの「トゥルーカラーコーデ」が登場したと発表。また、「モニカ トゥルーカラーコーデ登場記念キャンペーン」も開始している。開催期間は、2025年9月11日11時59分まで。
■【DOAXVV】トゥルーカラーアップデート「モニカ」紹介PV
「トゥルーカラーコーデガチャ（モニカ）」概要
「トゥルーカラーコーデガチャ」では、「モニカ」専用水着の提供割合がアップしている。また、有償Vストーンによる10連ガチャのおまけとして「モニカパレット」10個を入手できる。開催期間は、2025年9月11日11時59分まで。
●SSR水着「オール・イン・ザ・ワン（モニカ）」
「オール・イン・ザ・ワン（モニカ）」は、アレンジメニューで「ガーリー」と「セクシー」の2つのモードを切り替えられる。さらに頭、顔、腕の装飾品のオン／オフも可能だ。
■ガチャのおまけで「ヴィーナスボード」の新ルート開放！
初回有償10連ガチャのおまけとして「トゥルーハートキー（モニカ）」を入手できる。モニカのヴィーナスボードで使用することで、新しいルートが開放される。
■「オール・イン・ザ・ワン（モニカ）」入手で「ダーリン」ボイスや演出が開放！
「オール・イン・ザ・ワン（モニカ）」の入手を条件としたミッションを達成することで、『ヴィーナスボイス「ダーリン♥」（モニカ）』と『TC勝利演出「モニカ」ダーリン♥』が開放される。ほかにも同条件の期間限定のミッションを達成することで、プレゼントアイテム「シーグラスのロケット」、SSRデコブロマイド「閃きのテクニック９（モニカ）」も獲得可能だ。
※モニカ専用水着は期間限定の水着となります。
※「モニカパレット」と「オール・イン・ザ・ワン（モニカ）」を交換できる回数は、本ガチャでの1回のみとなります。
※「モニカパレット」の詳細はお知らせにてご確認ください。
※トゥルーカラーコーデガチャは、有償Vストーンによる10連ガチャのみとなります。
「モニカ トゥルーカラーアップデート」概要
モニカのトゥルーカラーアップデートは以下のとおり。
■ヴィーナスボードに新ルート追加！ パネル開放で新エピソードをゲット！
モニカのヴィーナスボードに新たなルートが追加される。新ルートではパネル開放の報酬として、モニカの特別な新エピソードや新グラビア、カジノで聴ける新ヴィーナスボイスなどを入手できる。
■ヴィーナスショップに新髪型などモニカ専用アイテム3点が登場！
モニカの新髪型「ハーフアップツイン」『小道具「モニカの大事なぬいぐるみ」持つ』『表情カード「特別な笑顔」（モニカ）』をモニカのヴィーナスショップに追加。「ヴィーナスコイン」を集めてゲットしよう。
■モニカの部屋をテーマにした家具が新登場！
オーナールーム家具として、モニカの部屋をテーマにした家具8点が新たに登場。トゥルーカラーコーデと組みあわせて撮影を楽しもう。
■モニカの新規演出や新録ボイスが追加！
バレーの試合中などでのモニカの各種演出が追加されている。さらに、ホーム画面中などでのモニカの新録ボイスも追加。アップデートされたモニカの真の魅力を楽しもう。
■新撮影スポット「カジノ」が登場！
新たな撮影スポットとして「カジノ」を追加。各女の子のヴィーナスショップで入手できる。また、女の子同士のなかよしレベルを上げることで「カジノ」での二人撮影も可能になる。
※ヴィーナスボードの新ルートを開放するには、「トゥルーカラーコーデガチャ（モニカ）」の初回有償10連ガチャのおまけとして入手できる「トゥルーハートキー（モニカ）」が必要となります。
※開放される新ルートのパネルではモニカの親愛度は上昇いたしません。
※ヴィーナスボードの一部パネルの開放にはモニカの女の子レベルが必要となるものがございます。
ASCII.jpの最新情報を購読しよう