セガは8月21日、Nintendo Switch 2用アクション・アドベンチャーゲーム『龍が如く 極２』について、登場人物やプレイスポットなどのゲーム情報を公開。ゲームの発売日は2025年11月13日予定、価格はパッケージ版／ダウンロード版ともに3990円だ。

■ストーリー：東西の龍、激突 「消えた100億円事件」から1年。伝説の元極道“堂島の龍”・桐生一馬は、少女・遥と平穏な日々を送っていた。しかし、東城会五代目会長・寺田行雄の死をきっかけに、再び渡世へ戻ることになる。 弱体化した東城会を救うため、大阪へ向かった桐生を待ち受けていたのは、“関西の龍”の異名を持つ最強の極道・郷田龍司と、“ヤクザ狩りの女”と呼ばれる刑事・狭山薫という一人の女性だった。 東京・神室町と大阪・蒼天堀、二大都市を舞台に、覇権と復讐、そして隠された真実を巡る壮絶な戦いが繰り広げられる。 最後に勝利を掴むのは、関東か関西か。東西の龍が激突するその時、物語は新たなクライマックスへ――。

登場キャラクター

東城会直系堂島組組長・堂島宗兵の実子

堂島大吾（出演：徳重聡さん）

憧れていた桐生に父親を殺されたと思い込み、荒れた生活を送っていた。しかし、桐生と再会して誤解が解けたことで、以前の活力あふれる姿を取り戻す。そして、かつて自分を罠にはめた因縁の相手である近江連合の郷田龍司に借りを返すことを決意。近江連合本部に向かう桐生に同行し、抗争にその身を投じていく。

警視庁公安部外事二課の刑事

瓦次郎（出演：寺島進さん）

普段は沈着冷静で口数の少ない男だが、容疑者を前にすると躊躇なく発砲する、通称“鬼瓦”。ノンキャリアながら警視庁捜査一課の班長までも務めた敏腕刑事で、一時は伊達の上司でもあったが、20年前に神室町で起きたある事件によって拭う事の出来ない心の闇を抱えてしまう。

近江連合直参近江高島会会長

高島遼（出演：白竜さん）

40歳という若さで近江連合執行部の本部長を務めている。頭脳派の極道で、隙のない策謀をもって目的を果たす手腕は郷田会長からも高く買われている。しかしその功績とは裏腹に謀略に耽る彼の表情は読み難く、不可解な行動を見せ始める……。

府警組織犯罪対策部四課課長

別所勉（出演：木村祐一さん）

関西での組織犯罪対策の最高実力者であり通称“マムシの別所”と呼ばれる敏腕刑事。普段は飄々とした雰囲気の男だが、事態を冷静に判断して先を見通すことのできるキレ者。部下の刑事である狭山薫に桐生一馬の身辺警護を命じ、バックアップを行っていく。

警視庁公安部外事二課課長

倉橋渉（出演：木下ほうかさん）

アジア関連の組織犯罪捜査をしている警視正。神室町で発生した爆破事件を海外組織の犯行とみて、内偵捜査を進めている。冷静に捜査を進めていくが、すべてを語らぬその表情の裏に何かを秘めているようにもうかがえる。