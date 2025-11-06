D4エンタープライズは11月6日、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」のNintendo Switch展開である「EGGコンソール」について、第74弾タイトルとして『夢幻の心臓II PC-8801』をリリース。価格は880円だ。

●紹介動画

●仲間とパーティを編成しエルダー・アインから脱出しよう！

前作から操作性が大幅に向上したクリスタルソフトの名作RPG登場

『夢幻の心臓II』は、 1985年にクリスタルソフトから発売されたロールプレイングゲーム。前作で夢幻界から脱出して元の世界へと帰還したはずの主人公だったが、実はそこは別世界エルダー・アインだったため、再び元の世界へと戻るための冒険をすることになる。

前作と同様にトップビューで世界を探索しつつ、エンカウント＆コマンド選択式のバトルを採用しているが、今回の敵との遭遇はシンボルエンカウントとなっており、敵を回避しながら探索を進めることが可能。

最大で5名までのパーティを編成でき、職業は英雄、勇者、貴族、魔導師、賢者、言霊使い、聖戦士、召霊術師、船乗り、バイキング、戦士、剣士など多数。呪文は「封印よ、退け」「炎よ、我が剣となれ」「幻の援軍来たれ」など、雰囲気のある名前がそろっており、このあたりは多くのユーザーに好評となった。

前作では夢幻の心臓を手に入れることで夢幻界から脱出できたが、この『II』の世界となるエルダー・アインから脱出するにはどうすればいいのか？ 国産RPGの名作と名高い本作、国産の王道RPGが好きならぜひともプレイしてほしい作品だ。

『EGGコンソール 夢幻の心臓II PC-8801』は、アプリケーション標準で用意している、ゲーム内の各シーンやエンディングをすぐに楽しめる「シーンセレクト」モードに対応。また、当時の貴重なパッケージデザインやマニュアルをいつでも閲覧できる「ギャラリー」モードも搭載している。

※USBキーボードはNintendo Switchの日本語環境で、日本語106・108・109キーボードのみ対象となります。また、すべてのUSBキーボードおよびキーが入力できる保証はありません。

【ゲーム情報】

タイトル：EGGコンソール 夢幻の心臓II PC-8801

ジャンル：ロールプレイングゲーム

配信：D4エンタープライズ

メーカー：クリスタルソフト

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch

配信日：配信中（2025年11月6日）

価格：880円

IARC：12＋（12才以上対象）

© D4Enterprise Co.,Ltd. / © MSX Licensing Corporation.