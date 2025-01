D4エンタープライズは1月9日、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」のNintendo Switch展開である「EGGコンソール」の第39弾タイトルとして、『EGGコンソール イースII MSX2』を配信。価格は880円だ。

紹介動画

古代王国イースを舞台に、壮大に展開される物語

前作から引き継がれた数々の設定が解き明かされる怒涛の展開は必見

『イースII』は、1988年に日本ファルコムからリリースされたアクションRPG。“優しさから、感動へ”をキャッチコピーに、練り込まれたシナリオ、遊びやすいゲームシステム、練られたサウンドなど高い完成度で大ヒットとなった作品だ。

シリーズは現在でも新作がリリースされているため、ゲームファンであれば「イース」の名前を聞いたことがある人も多いだろう。

今回は前作で六冊の“イースの本”を集めた赤毛の冒険家であるアドル・クリスティンが、本の魔力によって天空の世界へと導かれ、古代王国イースの謎に迫るという内容となっている。

前作同様に体当たりで攻撃というシンプルなゲームスタイルだが、今回は魔法という追加要素によって、戦闘はより迫力のあるものに。移動魔法は物語のスケールを広げつつも冒険のテンポを落とさない要素として、ゲームを盛り上げてくれるだろう。

そんな魔法の中でも注目したいのは“魔物と会話ができる魔法”。これはゲームを進める上で必要不可欠な魔法で、バラエティ豊かな魔物たちの生活感が垣間見られるという興味深いものとなっている。

なお、今回移植されたMSX2版は、ミュージックモードのほかにキャラクターグラフィックを拡大表示できる裏技などが収録されている。

「EGGコンソール」版は、アプリケーション標準で用意しているゲーム内の各シーンやサウンドテストをすぐに楽しめる「シーンセレクト」モードに対応。「ギャラリー」モードでは、当時の貴重なマニュアルやパッケージジャケットをいつでも閲覧できる。

【ゲーム情報】

タイトル:EGGコンソール イースII MSX2

ジャンル:アクション・ロールプレイングゲーム

配信:D4エンタープライズ

メーカー:日本ファルコム

プラットフォーム:Nintendo Switch

配信日:配信中(2025年1月9日)

価格:880円

IARC:7+(7才以上対象)

© Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.

© D4Enterprise Co.,Ltd.

© MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

'MSX' is a trademark of the MSX Licensing Corporation.