D4エンタープライズは11月13日、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」のNintendo Switch展開である「EGGコンソール」について、第75弾タイトルとして『EGGコンソール クリスタルチェイサー～天空の魔晶球～-R PC-9801』を配信。価格は980円だ。

■鷹之進と野苺の冒険物語が新たな幕を開ける! 過去と未来が入り交じった、摩訶不思議な国ニポン。そのニポンに、いつの頃からであろうか“天空の魔晶球”と呼ばれる水晶球を探し求める「鵺姫」を中心とした謎の集団“暗闇党”が暗躍し始めていた。 一方、我らが主人公「新免鷹之進」はニポン一のサムライ剣士になる為の修業の旅に出るべく、幼なじみの「野苺」とともに、旅路の路銀作りの為のアルバイトに懸命であった……。

本作は1991年にリリースされたアドベンチャーゲーム『クリスタルチェイサー』のリファイン版。オリジナルと同様にプレイヤーは新免鷹之進となって、幼なじみの野苺の家から奪われた空の魔晶球の行方を追うことになる。

ゲームはコマンド選択方式を採用。誰もが直感的な操作で本作ならではのストーリーを楽しめる。鷹之進と野苺の「クリスタルチェイサー」の旅を多彩で個性的なキャラクターたちが彩り、終盤に向けシリアスな展開もみせる上質の冒険活劇ストーリーとなっており、エンディングでは爽やかな感動が待っている。

このリファイン版では、オリジナルスタッフが全7話を全9話に拡張して各シナリオをアップデートし、完全新章追加や最終話を完全版にリメイクしている。さらに新キャラクターが複数追加され、また登場人物たちのミニエピソードが楽しめる「幕間劇場R」の追加など、大幅な要素の追加やリファインが盛り込まれている。

復活した『クリスタルチェイサー～天空の魔晶球～-R』。鷹之進・野苺の新たな冒険をぜひ楽しんでみてはいかがだろうか。

『EGGコンソール クリスタルチェイサー～天空の魔晶球～-R PC-9801』は、原作版の貴重なパッケージデザインやマニュアルをいつでも閲覧できる「ギャラリーモード」に対応。

※シーンセレクト機能はございません。

※USBキーボードは Nintendo Switchの日本語環境で、日本語106・108・109キーボードのみ対象となります。また、すべてのUSBキーボードおよびキーが入力できる保証はありません。

※USBマウスは Nintendo Switchの日本語環境でのみ対象となります。また、すべてのマウスやボタンが動作する保証はありません。

【ゲーム情報】

タイトル：EGGコンソール クリスタルチェイサー～天空の魔晶球～-R PC-9801

ジャンル：アドベンチャーゲーム

配信：D4エンタープライズ

メーカー：GameCorpus

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch

配信日：配信中（2025年11月13日）

価格：980円

IARC：12＋（12才以上対象）

© D4Enterprise Co.,Ltd. / © MSX Licensing Corporation.