KongStudiosは9月17日、iOS／Android向けドット絵アクションRPG『ガーディアンテイルズ』について、闇属性の遠隔アタッカーとなる英雄「サキュバス令嬢 ビアンカ（CV:大原さやかさん）」の開花を実装した。

開花を行うことで6ランクに進化し、イラストやドット絵の変化、ステータスの強化や覚醒ノードの追加、さらにリーダースキルの使用が可能になる。新たな力を得たビアンカの活躍に期待しよう。

【キャラクター紹介】

名門貴族の令嬢として過保護に育てられたサキュバス、ビアンカ。生まれつきの美貌と明晰な頭脳を持つ完璧なエリートだが、一般的なサキュバスが得意とする「魅了」は苦手で、代わりに冷たい氷を操る力を持つ。

学生時代、魅了科目で群を抜いて優秀だったユズに首席の座を譲り、その悔しさからユズをライバル視するように。家柄を気にせず明るく接してくるユズが憎らしくもあり、複雑な関係性を築いている。

★「サキュバス令嬢 ビアンカ」開花開放PV

https://youtu.be/79d9elGh1k4

▼開花後の性能紹介

スペシャルコスチューム「優秀なライフガード ビアンカ」登場！

ビアンカのスペシャルコスチューム「優秀なライフガード ビアンカ（CV：大原さやかさん）」が登場。ドットキャラやバトル中の演出はもちろん、立ち絵イラストやボイスも変化する特別なコスチュームとなる。限定パッケージでの販売となるので、この機会をお見逃しなく。販売期間は、2025年10月15日13時59分まで。

「メモリアル短編集」新登場！ AA72の新エピソードを実装

英雄のストーリーを体験できる「メモリアル短編集」が新登場。第1弾として、AA72が登場する「ステラ、二度目の夏」が追加される。ライフガードを目指すAA72の特別な物語を楽しもう。

※プレイには短編集「星に願いを」をクリアする必要があります。

人気スペシャルコスチューム特別再販開始！

過去に発売されたスペシャルコスチュームが特別再販。下記英雄のイラスト＆ボイスが変化する限定パッケージが期間限定で再登場する。この機会をお見逃しなく。販売期間は、2025年10月15日13時59分まで。

【再販対象スペシャルコスチューム】

バニーガールアンドロイド ビネット（CV：衣川里佳さん）

パイモンパジャマ レイネ（CV：上田瞳さん）

第1花嫁（CV：舞原ゆめさん）

ハウスブレーカー アンドラス（CV：野口瑠璃子さん）

マエストラ 未来姫（CV：釘宮理恵さん）

セレクト召喚に「メインイベンター カーリー」が登場！

「メインイベンター カーリー（CV：杉山里穂さん）」と、カーリーのモチーフ装備「★5 ブラッディフィスト」が、セレクト召喚でリストに選択できるようになった。関連する製品もショップに追加されているので、あわせて確認しよう。

新作コスチューム多数入荷！ ショップラインナップを更新

英雄および装備の新規コスチュームがショップに登場。既存のコスチュームの一部とあわせて期間限定で販売する。この機会にぜひ英雄たちのおしゃれを楽しんでみてはいかがだろうか。販売期間は、2025年10月1日13時59分まで。

【新規コスチューム】

新規英雄コスチューム：リゾートのお供 ビアンカ／リゾート観光客 ユズ／羊飼いの少女 ベロニカ／スチームパンク AA72

新規装備コスチューム：バーベキュー串／焼きとうもろこし

