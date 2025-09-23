【今日から】毎年争奪戦になる幻のスイーツ「COCORIS」の「ブッセ ジャンドゥー ヤ」発売！ 朝一が狙い目！

東京駅で毎年、販売開始と同時に姿を消す幻のスイーツ、それがココリスの「ブッセ ジャンドゥーヤ」です。

ふんわり生地と濃厚なジャンドゥーヤクリームが織りなす至福の味わいは、一度食べたら忘れられないほど。毎年争奪戦になるこの限定ブッセ、“太陽をいっぱい浴びた、木の実をあじわうお菓子” をコンセプトにした至高のスイーツです。

今年こそは手に入れたい！という方、朝一からグランスタ東京に駆け込みましょう！

風味豊かな期間限定ブッセ

「ココリス」では、「ブッセ ジャンドゥー ヤ」を2025年10月1日(水)に発売します。

ブッセ ジャンドゥーヤ

価格：4個入 ￥1,650（税込）

※数量限定・期間限定につき、無くなり次第終了

さっくり焼き上げたブッセ生地にココアバターとヘーゼルナッツで口どけなめらかに香 ばしく仕上げたジャンドゥーヤクリームをサンド。キャンディングアーモンドの食感もアクセントとなった、風味豊かな味わいです。

ナチュラルで品のよい色合いのパッケージは、お土産としてもぴったり！

COCORIS （ココリス）グランスタ東京店

住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅1階グランスタ東京駅構内