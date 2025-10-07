大手町の森に10軒のパン屋さんが集合してパン祭り開催　3日間だけ特別な「パンの森」 に

東京・大手町の森で、人気のパン店10軒が集結するパンの祭典「森ベーカリー」が10月15日からの3日間限定で開催されます。

都内近郊から選りすぐりのベーカリーが一堂に会し、各店自慢のパンを販売。パン好きにはたまらないイベントです。これは行ってみなくては！

「大手町の森」に個性豊かなベーカリーが集結

2025年10月15日（水）～17日（金）（各日とも11時～18時）の3日間にわたり、個性豊かなベーカリーが3日間合計で10店舗集結するFIKA「森のベーカリー」が地下鉄大手町駅に直結する「大手町の森」（大手町タワー1階）で開催されます。

この3日間はパンランチで決まり！

FIKA「森のベーカリー」

開催日時：2025年10月15日（水）～17日（金）

各日とも11:00～18:00※荒天時延期（詳細は公式サイトにてお知らせします）

会場：大手町の森（東京都千代田区大手町1-5-5 大手町タワー1階）

入場料：無料