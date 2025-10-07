東京駅の自販機で「群馬県みなかみ町」が売ってた。

東京駅の一角に、ちょっと変わった自動販売機があります。「ふるさとアキュア」は、地域の魅力とつながる自販機 。日本各地の地域の魅力ある地産品を取り扱う自販機なんです。

10月16日からは、「群馬県みなかみ町」の逸品を取り扱う自販機をJR東日本東京駅で展開します。

「群馬県みなかみ町」の逸品を自販機で

地域の魅力とつながる自販機「ふるさとアキュア」の新たなラインアップとして、はちみつやアロマグッズなど「群馬県みなかみ町」の逸品を取り扱う自販機を10月16日（木）からJR東日本東京駅にて展開します。

みなかみ町は谷川岳・三国山の麓、利根川の源流域であり「関東の水瓶」と称される自然と温泉が豊かな町です。取扱商品は、Local earthのはちみつ、SUMIKAのルームフレグランス、Liccaのアロマスプレーの3商品を、それぞれ期間を分けて販売します。

【販売期間①】10月16日～11月15日（予定）

～「Local earth」のはちみつ～

谷川岳山麓の豊かな自然の中で採取された、余計なものを混ぜない“純粋なはちみつ”。

１．「アカシア」はちみつ

価格：150g ￥1,800（税込）

アカシア蜂蜜は、厳選されたアカシアの花から採取された天然の蜂蜜です。そのまろやかで優しい甘さは、軽やかな味わいを楽しめます。さらっとした流動性と美しい琥珀色は、見た目にも魅力的です。トーストに塗ったり、ヨーグルトに混ぜたり、紅茶に加えることで、その豊かな風味を引き立ててくれます。料理の隠し味や手作りのスイーツにもぴったりです。

※蜂蜜は1歳未満の乳児に食べさせないでください。

２．「ヤマザクラ」はちみつ

価格：150g ￥1,800（税込）

ヤマザクラ蜂蜜は、厳選されたヤマザクラの花から採取された100％天然の蜂蜜です。その風味はまろやかで、ほんのりとした甘さを楽しむことができます。輝く琥珀色とサラリとしたテクスチャーは、見た目にも魅力的で、料理やスイーツのアクセントにも最適です。天然のビタミンやミネラルも含まれており、健康的なライフスタイルをサポートします。

※蜂蜜は1歳未満の乳児に食べさせないでください。

【販売期間②】11月16日～12月15日（予定）

～SUMIKAのルームフレグランス～

森の中の小さな工房で生まれる、原始に近い方法で蒸留されたルームフレグランス。

１．「森のクリスマスブレンド」

価格：50ml ￥2,000（税込）

森から生まれたシンプルな香りのプレゼント。ヒノキの落ち着きとオレンジの爽やかさ、数種のスパイスとともにクリスマスを彩る香りです。

2．「YORUブレンド」

価格：50ml ￥2,000（税込）

少しクセのある、クセになる、ミステリアスなシトラスと樹木の世界。地に足がつくような落ち着く香りで、夢の世界に飛び立つような気持ちになれる香りです。

3．「Moon Timeブレンド」

価格：50ml ￥2,000（税込）

仕事終わりの夕暮れ。身体を休める夜。そして月が沈むまで。それぞれのMoon Timeに優しく寄り添う甘い香りです。

【販売期間③】12月16日～1月15日（予定）

～Liccaのアロマスプレー～

山の手入れを行い、水や薪の力を借りて行う蒸留方法にこだわったアロマスプレー。

１．「KOS」

価格：5ml ￥1,300（税込）

KOS ＝ 日常の幸せ、笑い合う、くつろぎ（ノルウェー語）の意味をもつ香りです。みなかみ町で抽出したモミとヒノキの枝葉精油が高配合され、じっくりと甘く優しい森の香りが広がります。頑張った日のご褒美や、夜の穏やかなリラックスタイムにおすすめの優しく包み込んでくれるような香りです。

2．「SISU」

価格：5ml ￥1,300（税込）

SISU ＝ 力強さ、ガッツ、度胸（フィンランド語）の意味をもつ香りです。困難にも粘り強く立ち向かう勇気を与えてくれるような、前向きな気持ちになりたい時などにおすすめです。日頃の疲れが内に溜まってうまくリフレッシュできない時、不安な気持ちを吐き出せない時に、そっと心をほぐしてくれるような香りです。

3．「FIKA」

価格：5ml ￥1,300（税込）

みなかみ町産のモミ精油をベースにブレンドした天然100％の香りのルームフレグランスです。天然精油の配合量を高め、贅沢に使用したオリジナルブレンドの香りです。「FIKA」はコーヒーブレイクだったり、忙しい時にも手を止めて休憩し集うスウェーデン人の習慣を表す言葉です。

地域の魅力とつながる自販機『ふるさとアキュア』 「群馬県みなかみ町」

営業期間：2025年10月16日（木）～2026年1月15日（木）予定

設置場所：JR東日本 東京駅 丸の内地下北口改札外 エレベーター付近