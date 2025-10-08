『龍が如く８外伝』のデラックス・エディションなどが登場！セガが最大70％オフの「10月オススメセール」を開催

セガは10月8日より、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップにて販売中の一部PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch用タイトルを対象とし、最大70％オフで購入できる「セガ 10月オススメセール」を開催中。開催期間は、PlayStation Store が2025年10月22日まで、ニンテンドーeショップが10月21日までとなる。

今回のセールでは、再びどん底から這い上がる男・春日一番と、人生最期の戦いに挑む男・桐生一馬という2人の主人公が繰り広げる大作RPG『龍が如く８』アルティメット・エディションが60％オフ、かつて最凶の極道と恐れられた真島吾朗が失った記憶と財宝を求め大海原を巡る『龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii』デラックス・エディションが43％オフで登場。

また、ソニックとシャドウのゲーム体験と物語が満喫できる、ハイスピードアクションアドベンチャー『ソニック × シャドウ ジェネレーションズ』デジタルデラックスエディションも35％オフでラインアップしている。

アトラスからは、「日本ゲーム大賞2025」の「年間作品部門」にて大賞を受賞した『メタファー：リファンタジオ』アトラスブランド35thデジタル・アニバーサリーエディションが45％オフで登場。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳しくは特設サイトを確認してほしい。

「ダウンロード版セール特設サイト」

https://www.sega.jp/special/sale/

PS5／PS4『龍が如く８』アルティメット・エディション

セール価格：5104円（60％オフ）

©SEGA

PS5／PS4『龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii』デラックス・エディション

セール価格：4953円（43％オフ）

©SEGA

PS5／PS4／Switch『ソニック × シャドウ ジェネレーションズ』デジタルデラックスエディション

セール価格：4997円（35％オフ）

©SEGA

PS5／PS4『メタファー：リファンタジオ』アトラスブランド35thデジタル・アニバーサリーエディション

セール価格：8530円（45％オフ）

©ATLUS. ©SEGA.