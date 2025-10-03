Xboxは10月2日、アップグレードされたXbox Game Passのプランの提供開始を発表した。各プランにおいて、すべてのプレイヤーにより柔軟な選択肢と価値を提供することを目的としている。

2025年10月1日より、Xbox Game Passの加入者は、アップグレードされた3つのプラン (Essential／Premium／Ultimate) から選べるようになる。

各プランには、PCゲームを含む拡充されたゲームライブラリ、無制限のクラウドゲーミング、ゲーム内特典ライアット（ライアット ゲームズのタイトルを含む）、そして刷新された「Xboxでのリワード」体験が含まれる。

＜https://www.xbox.com/ja-JP/rewards＞

Xbox Game Pass Ultimateの加入者には、これまでで最も大規模なアップグレードを提供。これには、過去最多の発売初日対応ゲーム、初登場となるフォートナイトクルーおよびUbisoft+ Classics、最大1440pまでのXbox Cloud Gamingストリーミング品質の向上などが含まれる。

また、Xbox Cloud Gamingが正式に「ベータ版」を終了し、これまで以上に滑らかなゲームプレイと応答性の高い体験を提供できるようになったことも発表。10月1日より、Ultimate加入者限定で、最高品質のストリーミングと最短の待機時間を楽しめる。

最新のアップグレードにより、Ultimateプランは月額2750円となった。これは、拡充されたカタログ、新たなパートナー特典、そして向上したクラウドゲーミング体験を反映した価格設定となっている。

Standardプラン加入者は、月額1300円のPremiumプランへ自動的にアップグレードされる。柔軟性、200本以上のゲーム、そして発売から1年以内のXbox公式タイトルへのアクセスを求めるプレイヤーにとって、非常に優れた価値を提供する。

Coreプラン加入者は月額850円のEssentialプランへ自動移行となる。50タイトル以上の厳選ライブラリ、オンラインマルチプレイヤー、クラウドゲーミングを利用可能。すぐに遊び始めたい人は、こちらが最適だ。

これは、プレイヤーがどこでどのようにプレイする場合でも、最適な選択肢を提供するという同社の取り組みの一環。各プランの詳細および内容については、Xbox Wireのブログ記事を確認してほしい。

▼Xbox Wire該当記事

https://news.xbox.com/ja-jp/2025/10/01/xbox-game-pass-ultimate-premium-essential-plans/