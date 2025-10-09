このページの本文へ

荻窪圭の“這いつくばって猫に近づけ” 第941回

夕暮れの猫たちを美しく切り取る「iPhone 17 Pro」のカメラに感動！4倍光学ズームと8倍クロップ望遠が便利

2025年10月09日 12時00分更新

文● 荻窪 圭／猫写真家　編集●ASCII

玄関先にちょこんと座ってたミケ。このおうちの近くで見ることが多いので、ここで世話されているのかも。2025年9月 アップル iPhone 17 Pro

　毎年恒例秋の散財イベントであるけれども、今年ももちろん買ったのである。「iPhone 17 Pro」。いやあ、いいですな、これ。久々に欲しいと思って買ったiPhoneといって過言じゃないかも。

コズミックオレンジのiPhone 17 Pro。この色が隠れないようサードパーティ製のMagSafe対応クリアケースをつけている

　個人的にはいくつかひっかかるところはあるけれども、カメラユニット部がどんと横に広くなった今回のデザインはけっこう気に入っております。

　カメラ的に一番うれしいのは望遠カメラの強化。光学的には5倍から4倍に落ちてるのだけど、その分クオリティが上がるならそっちの方がいい。前モデルは2倍の次が5倍とちょっと離れすぎてたし、5倍望遠カメラのクオリティにちと不満があったのだ。

　冒頭写真はその100mm相当の望遠カメラで取った玄関先の猫。たまたま出会った猫を撮るのによい距離感なのだ。こんな感じでクオリティーも高くなってる。

100mm相当の4x望遠カメラでチャトラ。きりっとした立派な顔をしております。2025年9月 アップル iPhone 17 Pro

　さらに、望遠カメラも4800万画素になったので（昨今のハイエンド機のトレンド）、4倍望遠カメラの中央部分を利用した8倍望遠も使えるようになった。

　8倍にすると画面上に一回り広い範囲のプレビューが出る。これ、単純にメインカメラが捉えた画像を縮小して載せてるだけなのだけど、望遠時はありがたい（邪魔だという人もいるので、オンオフできてもいい気はするが）。

8倍望遠で撮るときの画面。左上に全体像が小さく表示されるのは結構便利

8倍の200mm相当で撮ったチャトラ。おうちのガレージの片隅にすわっておりました。2025年9月 アップル iPhone 17 Pro

　さすがに8倍にするとディテールが甘くなるけど、明るい場所なら結構いける。これから、昼間でも猫がひょっこり顔を出す季節になっていくので楽しみ。

　せっかくなので、8倍で撮った街猫シリーズである。まずは小さな駐車場で車の下からひょっこり顔を出したら、iPhoneの望遠カメラで狙われてて「はっ」となってるシロ猫。

車の下からひょこっと顔を出した瞬間を狙われてびっくりしてるの図。このあと慌てて車の下に隠れました。鼻の頭が黒くて可愛い。2025年9月 アップル iPhone 17 Pro

　ちなみにこの季節、17時半前後が日没で薄暗いので、8倍望遠カメラにはちと過酷になる。ちょうどその頃に撮った団地の駐車場猫なのだけど、これだけ撮れてくれればありがたい。

8倍の200mm相当で車の脇の猫。しゃがんで猫目線で狙ってみた。2025年9月 アップル iPhone 17 Pro

　さらに10月になって日没が早くなると、夕刻の8倍望遠はクオリティーが落ちてきてつらいので4倍で撮ったものを。

　とあるお寺の猫。ここは地域猫の世話もしているっぽく、ペット斎場やペット霊園もある猫に優しいお寺なのだ。よいお寺である。

本堂の前で大あくびをしてくれたのでちょっと慌てて。一瞬タイミングが遅れてこんな顔になってしまった。2025年10月 アップル iPhone 17 Pro

　やがて完全に日が暮れて夜になると、また別の猫が現れた。チャトラのハチワレである。はからずも夜でも望遠カメラで猫を撮れるかのテストになっちゃったけど、撮れました。えらいもんである。

　さすがにシャッタースピードが遅くなるので、じっとしてる猫じゃないとダメだけど。

同じお寺で、ちょっとふてぶてしい感じのチャトラのハチワレが現れた。夜の望遠撮影である。2025年10月 アップル iPhone 17 Pro

　あれから1時間。そもそもお寺の境内はさほど明るくなく、寺務所から漏れる光が頼りという感じになる。でも猫的には「さあ、これからぼくたちの時間だ」って感じで、参道のど真ん中にあらわれた。

　ここは参道が奥から伸びてくる感を出しつつ、石橋も入れたかったので、広角カメラで縦位置にしてみた。

夕方にいたのとはまた違うハチワレの登場。あまりにいい位置にいたので、広角カメラで遠近感を出してみた。2025年10月 アップル iPhone 17 Pro

　アップルがiPhone 16 Proの1200万画素の5倍望遠カメラから、4800万画素の4倍望遠カメラに切り換えたのは良い判断だったと思う。倍率は下がったが、その分クオリティーは上がったし、中央部をクロップした8倍望遠も使えるようになった。

　なにより、前モデルの1→2→5倍より、今回の1→2→4→8倍の方が使いやすいのだ。

筆者紹介─荻窪 圭

 
著者近影 荻窪圭

老舗のデジタル系フリーライター兼猫カメラマン。今はカメラやスマホ関連が中心で毎月何かしらのデジカメをレビューするかたわら、趣味が高じて自転車の記事や古地図を使った街歩きのガイド、歴史散歩本の執筆も手がける。単行本は『ともかくもっとカッコイイ写真が撮りたい！』(MdN。共著)、『デジタル一眼レフカメラが上手くなる本』(翔泳社。共著)、『古地図と地形図で楽しむ東京の神社』(光文社 知恵の森文庫)、『東京「多叉路」散歩』(淡交社)、『古地図と地形図で発見！ 鎌倉街道伝承を歩く』(山川出版社)など多数。Instagramのアカウントは ogikubokeiで、主にiPhoneで撮った猫写真を上げている。Twitterアカウント @ogikubokei。ブログは http://ogikubokei.blogspot.com/

