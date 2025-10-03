「ポケモンGO」着せ替えアイテム無料配布 「ポケモンレジェンズ Z-A」発売記念で
2025年10月03日 14時30分更新
ポケモンは10月3日、位置情報ゲームアプリ「Pokémon GO」にて10月16日10時～20日20時まで、「Pokémon LEGENDS Z-A」発売を記念したキャンペーンを開催すると告知した。
キャンペーンでは「メガレイド」が普段より多く開催されるほか、タイムチャレンジで「チコリータ」「ワニノコ」「ポカブ」と出会える。さらに、「Pokémon LEGENDS Z-A」主人公の衣装を元にした着せ替えアイテムを、ショップにて無料配布するとのこと。
ぜひそれらを堪能し、新作「Pokémon LEGENDS Z-A」の発売を祝ってみてはいかがだろうか。
「Pokémon LEGENDS Z-A」は、Nintendo Switch／Nintendo Switch 2向けに2025年10月16日発売。カロス地方のミアレシティを舞台とした新たな冒険がトレーナーを待っている。
【ゲーム情報】
タイトル：Pokémon GO
ジャンル：位置情報ゲーム
配信：Niantic
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2016年7月6日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
©2025 Niantic, Inc. ©2025 Pokémon. ©1995–2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.
※ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
※ゲームを遊ぶときは、周囲の状況をよく確認し、立ち止まって操作してください。
※基本プレイ無料＊一部ゲーム内課金あり。
※未成年の方へ：有料アイテムを購入する時は、必ず保護者の方の許可をもらうか、一緒に買うようにしてください。
AppleとAppleロゴは、美国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。
Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google Inc.の商標です。
ASCII.jpの最新情報を購読しよう