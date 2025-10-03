ポケモンは10月3日、位置情報ゲームアプリ「Pokémon GO」にて10月16日10時～20日20時まで、「Pokémon LEGENDS Z-A」発売を記念したキャンペーンを開催すると告知した。

キャンペーンでは「メガレイド」が普段より多く開催されるほか、タイムチャレンジで「チコリータ」「ワニノコ」「ポカブ」と出会える。さらに、「Pokémon LEGENDS Z-A」主人公の衣装を元にした着せ替えアイテムを、ショップにて無料配布するとのこと。

ぜひそれらを堪能し、新作「Pokémon LEGENDS Z-A」の発売を祝ってみてはいかがだろうか。

「Pokémon LEGENDS Z-A」は、Nintendo Switch／Nintendo Switch 2向けに2025年10月16日発売。カロス地方のミアレシティを舞台とした新たな冒険がトレーナーを待っている。

【ゲーム情報】

タイトル：Pokémon GO

ジャンル：位置情報ゲーム

配信：Niantic

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2016年7月6日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）