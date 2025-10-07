ポケモンは10月6日、発売中のNintendo Switch用ソフト「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」で開催中の「最強のトドロクツキ」「最強のテツノブジン」について、異なるバージョンのポケモンに挑戦できない不具合を修正したと発表。

本イベントでは★7の黒い結晶のテラレイドバトルにおいて、「スカーレット」では最強のトドロクツキ（ドラゴンテラスタイプ）と、「バイオレット」では最強のテツノブジン（フェアリーテラスタイプ）とそれぞれ戦える。

これまでに開催されてきたイベントでは、異なるバージョンで出現するポケモンともマルチプレイに参加することで挑戦・捕獲できたのだが、今回のイベントは当初それができず、ユーザーから不満の声が噴出していた。

風向きが変わったのは開催日の夕方19時過ぎ。ポケモン公式Xより別バージョンのバトルに参加できない不具合が発生中とアナウンスがあった。

そして10月6日、不具合解消のお知らせを告知。そのなかには懸念されていた「戦えるようになるだけで捕獲はできないのではないか」「もう自分のバージョンで捕獲しちゃった場合はどうなる」という疑問へのアンサーとして、「捕獲できます」と明言するひと幕も。

結果、現在は「最強のトドロクツキ」「最強のテツノブジン」どちらも捕獲できたという報告が相次ぎ、問題解消の運びとなった。もちろん、勝利できればの話だが。

まだ捕獲していないという人は、ぜひマルチプレイで異なるバージョンの最強ポケモンにも挑戦してみてはいかがだろうか。期間は10月13日8時59分までとなる。

■公式ニュースページ

・黒い結晶のテラレイドバトルに最強のトドロクツキ・最強のテツノブジンが出現中！そしてパラドックスポケモンが大集合！

https://sv-news.pokemon.co.jp/ja/page/391.html

【ゲーム情報】

タイトル：『ポケットモンスター スカーレット』／『ポケットモンスター バイオレット』

ジャンル：RPG

プラットフォーム：Nintendo Switch

発売：ポケモン

販売：任天堂

制作：ゲームフリーク

発売日：発売中（2022年11月18日）

価格：

パッケージ版：各6578円

ダウンロード版：各6500円

ダブルパック：1万3156円（パッケージ／ダウンロード）

プレイ人数：1人（対戦／交換など：2～4人）

通信機能：ローカル通信対応／インターネット通信対応

CERO：A（全年齢対象）

