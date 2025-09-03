KongStudiosは9月3日、iOS／Android向けドット絵アクションRPG『ガーディアンテイルズ』において、新英雄「のんびり食いしん坊 シャオマン」の実装と英雄「怪盗 ルーシー」の開花を開放した。

新英雄「のんびり食いしん坊 シャオマン（CV：鷹村彩花さん）」登場！

睡眠と食事を愛するキュートなパンダの獣人「シャオマン（CV：鷹村彩花さん）」が新英雄として登場。現在、「[SSR]のんびり食いしん坊 シャオマン」とそのモチーフ武器「★5 破竹の勢い」をピックアップした召喚イベントを開催中だ。

「[SSR]のんびり食いしん坊 シャオマン」は、開花を行うことで★6へと進化が可能。ステータスの強化や覚醒ノードの追加、リーダースキルも解放されると同時に、より成長した姿へとイラストやドット絵が変化する。ピックアップ召喚開催期間は、2025年9月17日13時59分まで。

【キャラクター紹介】

睡眠と食べることを愛するパンダの獣人で、人間の食べ物を苦手とする他の獣人とは違い、どんな食べ物でも楽しめる。素直で単純な性格のため他人の言葉を誤解することがよくあり、その天然ぶりで周りを和ませている。

★「のんびり食いしん坊 シャオマン」紹介PV

「怪盗 ルーシー（CV：福圓美里さん）」開花開放！

「怪盗 ルーシー（CV：福圓美里さん）」が、「開花」によって新たな姿で登場。開花を行うことで6ランクに進化し、イラストやドット絵の変化、ステータスの強化や覚醒ノードの追加、さらにリーダースキルの使用が可能になる。

【キャラクター紹介】

世界を股にかける怪盗として、強靭なセキュリティシステムを導入している資産家たちですら怯えるほどの存在。変装・脱出・トリック・魔術を極めており、スリルと面白さを求めて華麗な犯罪ショーを繰り広げる。

★「怪盗 ルーシー」開花PV

▼開花後の性能紹介

浮遊城ノベル「記憶の残響」公開！

新英雄「のんびり食いしん坊 シャオマン（CV：鷹村彩花さん）」の前日譚が描かれる「記憶の残響」を公開。次回メンテナンス後より、浮遊城にある旅館にて視聴可能だ。シャオマンの過去に秘められた物語を楽しもう。